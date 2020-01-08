Manisa Futbol Kul\u00fcb\u00fc Teknik Direkt\u00f6r\u00fc \u0130smail Ertekin, Cumartesi g\u00fcn\u00fc deplasmanda kar\u015f\u0131la\u015facaklar\u0131 Zonguldak K\u00f6m\u00fcrspor ma\u00e7\u0131 \u00f6ncesinde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cDevre aras\u0131n\u0131 iyi de\u011ferlendirdik. Hafta sonu Zonguldak\u2019ta 3 puan\u0131 al\u0131p yolumuza devam etmek istiyoruz.\u201d dedi. TFF 2. Lig Beyaz Grup\u2019ta ilk yar\u0131y\u0131 42 puanla lider kapatan ve ikinci yar\u0131n\u0131n ilk haftas\u0131nda Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 13.30\u2019da deplasmanda Zonguldak K\u00f6m\u00fcrspor\u2019la kar\u015f\u0131layacak olan Manisa Futbol Kul\u00fcb\u00fcnde haz\u0131rl\u0131klar 3 puan parolas\u0131yla devam ederken, teknik direkt\u00f6r \u0130smail Ertekin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cZonguldak\u2019\u0131 deplasmanda ma\u011flup edip yolumuza devam edece\u011fiz\u201d dedi. \u0130yi bir kamp d\u00f6nemi ge\u00e7irdiklerini s\u00f6yleyen Ertekin, \u201cDevre aras\u0131n\u0131 iyi de\u011ferlendirdi\u011fimizi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bunu Zonguldak K\u00f6m\u00fcrspor ile oynayaca\u011f\u0131m\u0131z ma\u00e7ta in\u015fallah ta\u00e7land\u0131raca\u011f\u0131z. Haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z galibiyet parolas\u0131yla t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ediyor. Hafta sonu Zonguldak\u2019ta 3 puan\u0131 al\u0131p yolumuza devam etmek istiyoruz. \u0130n\u015fallah b\u00f6yle olacakt\u0131r\u201d diye konu\u015ftu. Yeni transferlerinde tak\u0131ma en iyi katk\u0131y\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekleyen Ertekin, \u201cTak\u0131ma yeni gelen arkada\u015flar\u0131m\u0131z en iyi katk\u0131y\u0131 sa\u011flayacaklard\u0131r. \u0130lk ma\u00e7 itibar\u0131yla da katk\u0131lar\u0131n\u0131 hep beraber g\u00f6rece\u011fiz. Ben tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n daha da g\u00fc\u00e7lendi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.