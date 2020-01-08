Alaşehirli kamyoncular da yeni uygulamaya karşı

Alaşehirli, Kamyoncular Kooperatifi üyeleri yeni uygulamaya konulan Dijital takoğraf, Dijital veri sistemi, yük bildirimi, E Fatura ve 9 saat araç kullanma süresine uygulanmasını istemediklerini belirterek, Kamyon garajında basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında uygulamaların kamyonculara ek yük getireceği, ancak buna karşılık, nakliye fiyatlarında artış yapılmadığı dile getirildi. Kooperatif Kamyon Garajında toplanan kamyoncuların eylemine Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevki Ağırbaş da destek verdi.

Alaşehir 40 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Volkan Furtana, Alaşehir 40 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Kamyon Garajında, kamyoncuların da katıldığı eylemde yaptığı basın açıklamasında, "Devletimiz tarafından 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Dijital Takoğraf, yük bildirimi, E Fatura ve 24 saatte 9 saat araç kullanma şartları bizlere ayrı bir sorumluluk ve yük getirmiştir. Bu uygulamalar yapılırken, bizim nakliye ücretlerimize hiçbir zam uygulaması yapılmamıştır. Devletimiz bizim taşıyacağımız yükün kilometre bazında nakliye ücretini belirlesin, bizde ne yapacağımızı, kaç paraya taşıyacağımız bilelim. Şu anda fiyat karmaşası var. Böyle olunca, kamyoncu esnafı komisyoncuların eline kalıyor. İlk kez uygulamaya konulan Dijital veri sisteminin iptalini istiyoruz. Çünkü bir çok esnafımızın ya akıllı telefonu yok, yada akıllı telefonu kullanmasını bilemiyor. Bizim Ticaret Odası’yla bir bağlantımız yok, buna rağmen bazı belgeleri Ticaret Odası’ndan almaya zorlanıyoruz. Biz bütün belgelerimizi zaten Şoförler ve Otomobilciler Odası’ndan temin ediyoruz. Bu uygulamanın da kaldırılmasını istiyoruz. Biz devletimizin uygulamasına karşı değiliz, taksicilerin, minibüsçülerin taşıma ücreti belirli, bizim ücretimiz belli değil. Nakliye uygulamalarına bir standart getirilsin, bizde yapılan uygulamalara karşı çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

MANİSA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:54

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