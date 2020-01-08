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5'inci sınıf öğrencisi Metin ve Cumali'nin yürek ısıtan dostluğu

DHA

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisi biri engelli iki arkadaş arasındaki dostluk, hem duygulandırıyor hem de örnek oluyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 5'inci sınıf öğrencisi biri engelli iki arkadaş arasındaki dostluk, hem duygulandırıyor hem de örnek oluyor.
Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi Cumali Coşkun, tar sendromu (trombositopeni-radius yokluğu) hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan aynı sınıfta okuyan sıra arkadaşı Metin Nergiz'i hiç yalnız bırakmıyor. Cumali Coşkun, bedensel engelli arkadaşı Metin'i teneffüslerde sınıftan çıkarıyor, kantinden bir ihtiyacı olduğu zaman alıp geliyor. Gerektiği zamanda ise evinden alıp geri bırakıyor.
Sınıf öğretmeni Özge Özdemir, "Bu sınıfa ilk girdiğim andan beri aldığım enerji bambaşka. Özellikle Metin ve Cumali arasındaki enerji beni gerçekten çok etkiliyor. İki arkadaş arasındaki enerji, arkadaşlık ve yardımseverlik uzun yıllara dayanıyor. İki arkadaş arasındaki hikayeyi dinledikten sonra çok etkilendim. Bu arkadaşlık ve yardımlaşma bana, sadece öğretmenlik anlamında değil, insanlık anlamında da önemli bir iz bıraktı. Henüz okulun ilk günlerinde Metin'e nasıl davranacağımı bilemediğim anlardan birinde, Cumali'den aldığım hoş bir ders olmuştu. Bu beni çok etkilemişti. Bir gün Metin'in arabası arıza yapmış. Teneffüste de diğer arkadaşları dışarıya çıkmış. Metin, içeride kalmış. Cumali ise arkadaşını sınıfta yalnız bırakmak istememiş ve teneffüse çıkmamış" dedi.
Aynı sınıfta Metin ve Cumali'nin arkadaşı olan Hasan Toprak, "Metin ve Cumali arasında çok güzel bir dostluk var. Cumali, Metin'in bir an bile olsun yanından ayrılmıyor. Hatta bir gün Metin'in kullandığı aracın tekerlerinden biri kırılmıştı. Cumali, Metin'in aracı devrilmesin diye bir an bile olsun yanından ayrılmadı" diye konuştu.
'CUMALİ BENİM ELİM AYAĞIM OLDU'
Arkadaşının bir an olsun yanından ayrılmadığını belirten Metin Nergiz ise, "Ben birinci sınıftan beri Cumali ile çok iyi bir arkadaşlık yaşıyorum. Cumali beni elim, ayağım, kolum her şeyim oldu. Zor günlerimde her zaman bana destek oldu ve yanımdan hiç ayrılmadı. Teneffüslerde her zaman yanımda oluyor. Yemek yiyeceğim zaman bana yemek getiriyor. Kantinden bir ihtiyacım olduğu zaman gidip alıyor. Yağmur, kar demeden evimize beraber gidip geliyoruz. Annemle babam çalıştığı zaman evime gelip beni evimden alıyor ve okula kadar beraber gidiyoruz. Cumali, benim en fedakar arkadaşım" dedi.
Metin'le dostluğunu anlatan Cumali Coşkun ise, "Metin'i 1'inci sınıftan beri tanıyorum. O benim en iyi arkadaşım. Bugüne kadar hep beraber olduk bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Onunla çok güzel bir dostluğumuz var. Bazen babası işten geç çıktığı zaman ve Metin'i alacak kimse olmadığı zaman onu evine bırakıyorum. Ben onun eli ayağı olmaya devam edeceğim. Tek başına yapamayacağı bir şey olduğu zaman hemen yanına gidip yardımcı oluyorum. Özellikle teneffüslerde birbirimizden hiç ayrılmıyoruz" dedi.
'İKİSİ ARASINDAKİ DOSTLUK GÖRÜLMEYE DEĞER'
Metin Nergiz'in babası Felemez Nergiz, oğlunun arkadaşlığı hakkında ise şunları söyledi:
"Cumali, çocuğumla çok iyi bir dostluk kurdu. Okulda, evde hiçbir zaman ayrılmıyorlar, sürekli Metin'e yardımcı oluyor. Aralarındaki bu arkadaşlık bağı Metin'in üzerinde de çok olumlu izler bıraktı. Metin ile Cumali arasında hiçbir fark yok, o da bizim çocuğumuz. İkisini birbirinden ayırt etmiyorum."
Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu Müdürü Erdal Yeniçeri de "Okulumuzun iki öğrencisi inanılmaz iki arkadaş. Cumali ile Metin arasında yaşanan dostluk ve insanlık dersi bizleri çok mutlu etti. Değerler eğitimi kapsamında öğretmenler kurulu kararı ile Cumali'yi bisikletle ödüllendirdik. Cumali'nin yardımseverliği arkadaşlığı ve ikisi arasındaki dostluk gerçekten görülmeye değer" dedi.   

MANİSA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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