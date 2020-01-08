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Şehit Astsubay Mustafa Kozak’ın adı parkta yaşayacak

İHA

Şırnak'ta Mayıs 2018'de PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın adı memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'ndeki baba ocağının önünde bulunan parkta yaşayacak.

Şehit Astsubay Mustafa Kozak’ın adı parkta yaşayacak

Şırnak'ta Mayıs 2018’de PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın adı memleketi Manisa’nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi’ndeki baba ocağının önünde bulunan parkta yaşayacak.
Salihli Belediye Meclisi'nde alınan kararla Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Durasıllı Mahallesine yapılan parka Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak’ın adı verildi. Karar Salihli Belediye meclisinde oy birliği ile alındı.
Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak isminin Durasıllı Mahallesi’ndeki baba ocağının önünde bulunan parkta yaşatılacağını ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Vatanın birlik ve beraberliği için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimize saygımızı, onların adını yaşatarak göstermek istedik. Mustafa Kozak kardeşimizde bu vatan, bu bayrak için canının seve seve verdi.” dedi.
Öte yandan Şehit Mustafa Kozak’ın adı, daha öncede Durasıllı Mahallesindeki okula verilmişti.

MANİSA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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