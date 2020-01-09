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Hakim ve cumhuriyet savcıları yaptırdı, failler ve mağdurlar bağışladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ...

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman'ın öncülüğünde ilçedeki tüm hakim ve savcıların katkılarıyla bir okulun iki sınıfı 'Ala sınıflar' projesi kapsamında yenilendi. Yenilenen sınıflara uzlaştırma bürolarınca uzlaştırılan mağdur ve faillerin bağışladıkları kitaplardan hediye edilirken, okulun temizliği de denetimli serbestlik tedbirine tabi yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.

Hakim ve cumhuriyet savcıları yaptırdı, failler ve mağdurlar bağışladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakim ve savcıların katkılarıyla bir okulun iki sınıfı 'Ala sınıflar' projesi kapsamında yenilendi Yenilenen sınıflara uzlaştırma bürolarınca uzlaştırılan mağdur ve faillerin bağışladıkları kitaplardan hediye edilirken okulun temizliği de denetimli serbestlik tedbirine tabi yükümlüler tarafından gerçekleştirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman’ın öncülüğünde ilçedeki tüm hakim ve savcıların katkılarıyla bir okulun iki sınıfı 'Ala sınıflar' projesi kapsamında yenilendi. Yenilenen sınıflara uzlaştırma bürolarınca uzlaştırılan mağdur ve faillerin bağışladıkları kitaplardan hediye edilirken, okulun temizliği de denetimli serbestlik tedbirine tabi yükümlüler tarafından gerçekleştirildi.
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman’ın öncülüğünde Alaşehir'de görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcıları bir araya gelerek, Alaşehir Kaymakamlığının oluşturduğu 'Pekala okuyoruz' ve 'Ala sınıflar' projeleri kapsamında bir okulun iki sınıfını 'Ala sınıflar' projesine uygun olarak dönüştürdü. Sınıfların çehresi değişirken, öğrencilere zeka oyunları gibi çeşitli oyunların setleri hediye edildi.
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman’ın öncülüğünde Alaşehir'de görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarının katkılarıyla Emin ERsoy ilk ve ortaokulundaki iki sınıf 'Ala sınıflar' projesi kapsamında yenilendi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun bir yıl boyunca fail ve mağdurların uzlaştırılması suretiyle temin ettiği kitaplardan uygun olanları sınıflara, diğerleri de başka okullara dağıtıldı. Gerçekleştirilen protokol kapsamında Ala sınıf yaptırılıp kitap bağışlanan okulun Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde denetime tabi tutulan yükümlülerce temizliği de yapıldı.
Oluşturulan Ala sınıfların açılışına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Alaşehir Adalet Komisyonu Başkanı Saliha Sefa Ekti, Alaşehir Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürü İsmail Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Adaletin de temelinde eğitim var"
Açılışta konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, 'Pekala okuyoruz' ve 'Ala sınıflar' gibi ilçede eğitim çıtasının daha ileriye taşınarak gelişimi için büyük çaba sarf eden Kaymakam Abdullah Uçgun’a teşekkür etti ve Adalet Bakanlığının oluşturduğu vizyon çerçevesinde gerek şahsı gerekse hakim ve cumhuriyet savcısı meslektaşları olarak eğitime ve bu projeye katkı sunmaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti. Kahraman, "Bir yönüyle hakim ve savcıların yargı sistemi dışında da sosyal hayat içinde bulunarak ülkemizin geleceği çocuklarımızın yanında olduklarını, onlara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu göstermek istedik. Biliyoruz ki ne kadar kaliteli bireyler yetiştirirsek her alanda olduğu gibi yargı alanında da bunun meyvelerini alırız. Kaliteli, donanımlı bireylerin yetişmesinde önemli bir görev ifa eden öğretmenlik de öyle bir meslek ki bütün mesleklerin edinilmesini sağlıyor. Bu çerçeveden bakarsak bizler öğretmenlerimize, öğrencilerimize ne kadar güzel imkanlar sunarsak, ne kadar kaliteli bireylerin yetişmesini sağlarsak toplumumuzu, devletimizi de o kadar daha ileriye taşırız. Adaletin de temelinde eğitim olduğunu bilerek eğitime desteğin önemini de bu yönüyle göstermek istedik." diye konuştu.

"Mağdur ve faillerin uzlaşmasının temelinde kitap var"
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman konuşmasının devamında, "Bunlarla birlikte belirli suçlarda suç mağduru ile failinin uzlaşmasının temelinde kitap olsun, eğitim olsun istedik. Mağdur da kitap yardımı yaptırmak suretiyle eğitime katkı sunması şeklinde bir hazzın oluşmasını, failde de eylemine karşın yaptığından pişmanlık duyarak eğitime destek oluşturan bir olgunluğa kavuştuğunu ve güzel bir şey yaptığını hissetmesini arzuladık. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Uzlaştırma Büromuza 2019 yolu için bir vizyon çizdik. Bu doğrultuda Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmayla kitap ve kütüphane ihtiyacı duyan okulları belirledik. Belirlediğimiz bu okullar için de fail ve mağdurlara kitap yardımı şeklinde isteğe bağlı alternatifli edim önerisinde bulunulmasını sağladık. Kabul edenler de okullara kitap yardımında bulundular. Biz elde ettiğimiz bu kitapları proje kapsamında olan olmayan tüm okullarda değerlendirmek üzere milli eğitim müdürlüğümüze gönderdik. Bu yılda benzer şekilde uzlaştırma bürosu vasıtasıyla kitap yardımı yapılmasını sağlatmayı hedefliyoruz. Dilerim önümüzdeki yıl daha fazla kitap bağışı ve daha güzel faydalı işler yaptırırız. Eğitime bir yandan hakim ve savcılar olarak bizzat destek verirken bir yandan fail ve mağdurun uzlaşısı üzerinden de kitap yardımı ile bunu sağladık. Biraz daha öteye gidip Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma tedbirine tabi tutulan yükümlülük sahibi olanlara da 'Ben cezaevinden çıktım ya da benim cezam bu tedbire çevrildi ve ben benden istenen şekilde kamuda bir işte çalışıyorum fakat gerçekten faydalı bir iş yapıyorum eğitime katkı sağlıyorum' desinler diye bu tedbire tabi tutulanlara da proje kapsamındaki okulun temizlettirilmesini sağladık. Bu aşamaya gelinmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Ben bu konuda ilçemiz Kaymakamı Abdullah Uçgun’a destekleri ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı uzlaştırma bürosunda görev yapan ve bu bürodan sorumlu Cumhuriyet Savcısı olan Sultan Burcu Uğuz’a ve uzlaştırma bürosu personeline bu uğurda göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza sınıfların oluşturulmasında verdikleri desteklerden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Yine Denetimli Serbestlik Müdürümüz İsmail Aslan’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’e, şube müdürlerimize, öğretmenlerimize ve bu sınıfların oluşturulmasına katkı sunan tüm arkadaşlarımıza da şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum." dedi.
Alışılmışın dışında bir proje olduğunu belirten Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün Türkiye’de çok alışık olmadığımız bir sahneyi yaşıyoruz. Alaşehir Adliyesi Türkiye’de çok fazla görmeye alışık olmadığımız çok güzel, çok erdemli bir davranış sergilediler. Alaşehir Adliyesi’nde görev yapan baş savcımız ve ağır ceza mahkemesi başkanımız başta olmak üzere tüm hakim ve savcılarımız kendi aralarında para toplayarak, bu sınıfların tefrişatını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine takdire şayan bir davranışta, Savcılarımızın Uzlaştırma bürosu kapsamında suçlu ile mağduru ikna ederek kitap karşılığında anlaşmalarını teşvik etmeleridir" dedi.
Açılışın ardından öğrencilerle birlikte belirli bir süre okuma etkinliği de gerçekleştirildi.

MANİSA

09 Ocak 2020 Perşembe

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