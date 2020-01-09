Manisa'da 4 gündür karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa'da 4 gündür karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gündür yaşadıkları bölgede mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Manisa'da 4 gündür karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gündür yaşadıkları bölgede mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.
Akhisar merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Kocakağan ile Sağrakçı Mahallesi arasında kalan Sıdan Yaylası yakınlarındaki bölgede mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. 4 gün boyunca mahsur kalan vatandaşlar, çağrılarını yanıtsız bırakmayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ettiler.
Kar yağışının başlaması ile birlikte teyakkuza geçen Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, İsaca, Dağdere, Hanpaşa, Kocakağan ve Sağrakçı mahallelerinde 50 kilometrelik yolu ulaşıma açtı. 2 metreye kadar yükselen kar kalınlığı arazi yollarını açan ekiplere zorlu anlar yaşattı. Dün akşam saatlerinde 4 gündür mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler, karla mücadeleye tali yollarla devam etti.

“4 gündür ulaşamadığımız 4 kişiye ulaştık”
Sağrakçı Muhtarı Mesut Atasoy, ilk olarak bilgi verdiği Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’dan cevap aldığını ve ekipleri hemen bölgeye gönderdiğini ifade ederek, “Kapanan yollar için müracaat ettiğimiz Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve tüm ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Anında ekipleri yönlendirerek yardımımıza koştular. Zorlu hava koşullarının devam etmesi ile birlikte çalışmalara hiçbir şekilde ara verilmedi ve bu sayede 4 gündür ulaşamadığımız 4 kişiye ulaştık” dedi.

“Soğuk kış koşullarına hazırız”
Akhisar Belediyesi Karla Mücadele Ekibi sorumlusu Atakan Yerlikaya, "Aşırı kar yağışlarının ardından 5 mahallemizde acil müdahale yapılmış olup, özellikle yüksek bölgelerde hayvancılık yapan ve mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaştık. Şuanda artık hiçbir olumsuzluk yoktur, gerekli müdahaleler devam etmektedir. Toplamda 5 mahallemiz ve bağlantılarında yaklaşık 50 kilometrelik bir alanda arazi yolları temizlendi ve vatandaşlarımızın mağduriyetini giderdik. Akhisar Belediyesi olarak kış ayı boyunca yaşanacak olumsuzluklar için hazır bekliyoruz” dedi.
Çalışmalara İsaca Mahallesi'nde başladıklarını belirten Operatör Günay Bulak, “İsaca Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamlamamızın hemen ardından gelen talepler doğrultusunda Kocakağan, Hanpaşa, Sağrakçı mahallelerinde mağduriyetleri giderdik. En son gelen talep doğrultusunda mahsur kaldığını öğrendiğimiz 4 kişiye ulaştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Sıkıntılı olan yerlere anında müdahale ediyoruz. Halkımızın her zaman yanındayız” dedi.
Yollarının 4 gündür kapalı olduğunu ifade eden hayvancılık yapan Hüseyin Akay, “Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’dan Allah bin kere razı olsun, desteklerini bizden esirgemedi ve anında ekipleri yönlendirdi. Gereken tüm müdahaleler yapıldı ve yollarımız açıldı. Yolların açılması ile birlikte 7 hane kurtulmuş oldu ancak 2 hanede toplam 4 kişiyiz. Bu bölgede ayrıca servis ile okula giden öğrencimiz vardı. İnşallah bundan sonraki gün de o öğrencimiz de okula devam edebilecek. Ekiplerimize ve belediyemize binlerce kez teşekkür ediyoruz” dedi.

MANİSA

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Vali Deniz tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldı
Sağlık-Sen’den basına destek çağrısı
YEREL HABERLER Sağlık-Sen’den basına destek çağrısı
Başkandan öğrencilere jest Turgutlu Belediyesi'den öğrencilere 3.5 TL'ye akşam yemeği
YEREL HABERLER Başkandan öğrencilere jest Turgutlu Belediyesi'den ...
Yunusemreli judocular madalyalara ambargo koydu
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular madalyalara ambargo koydu
Hakim ve cumhuriyet savcıları yaptırdı, failler ve mağdurlar bağışladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakim ve savcıların katkılarıyla bir okulun iki sınıfı 'Ala sınıflar' projesi kapsamında yenilendi Yenilenen sınıflara uzlaştırma bürolarınca uzlaştırılan mağdur ve faillerin bağışladıkları kitaplardan hediye edilirken okulun temizliği de denetimli serbestlik tedbirine tabi yükümlüler tarafından gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hakim ve cumhuriyet savcıları yaptırdı, failler ve ...
Manisa'da, takla atan kamyonetin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Manisa'da, takla atan kamyonetin sürücüsü öldü
Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü
İşitme Engeli sporcular başarılarıyla göz doldurdu
YEREL HABERLER İşitme Engeli sporcular başarılarıyla göz doldurdu
Kar nedeniyle Spil'e 2 gündür ulaşım kapalı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle Spil'e 2 gündür ulaşım kapalı
Şehit Astsubay Mustafa Kozak’ın adı parkta yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Mustafa Kozak’ın adı parkta yaşayacak
Kar eğlencisi için gittikleri Spil'de mahsur kalan aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar eğlencisi için gittikleri Spil'de mahsur kalan ...
5'inci sınıf öğrencisi Metin ve Cumali'nin yürek ısıtan dostluğu
YEREL HABERLER 5'inci sınıf öğrencisi Metin ve Cumali'nin yürek ...
Otogarlarda güven denetimi
YEREL HABERLER Otogarlarda güven denetimi
Öğrencilerden erken Mesir Festivali Öğrenciler Manisa Mesir Macunu Festivalini canlandırdı Festivalde saçım töreni görmeyen öğrenciler mesir saçtı, mesir kaptı
YEREL HABERLER Öğrencilerden erken Mesir Festivali Öğrenciler Manisa ...
İrfan Meclisinde Osmanlı politikaları tartışıldı
YEREL HABERLER İrfan Meclisinde Osmanlı politikaları tartışıldı
Salihli’de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Salihli’de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Karla mücadele ekipleri gece-gündüz alarmda
YEREL HABERLER Karla mücadele ekipleri gece-gündüz alarmda
Alaşehirli kamyoncular da yeni uygulamaya karşı
YEREL HABERLER Alaşehirli kamyoncular da yeni uygulamaya karşı
Turgutluspor'da parola 3 puan
YEREL HABERLER Turgutluspor'da parola 3 puan
Karda mahsur kalan ailenin imdadına büyükşehir belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan ailenin imdadına büyükşehir ...
Manisa FK’da hedef ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak
YEREL HABERLER Manisa FK’da hedef ligin ikinci yarısına galibiyetle ...
Akhisar tarımını konuştular
YEREL HABERLER Akhisar tarımını konuştular
Bedensel engelli sıra arkadaşının eli, ayağı oldu Manisa'nın Salihli ilçesinde 5. sınıf öğrencisi biri engelli iki arkadaşın dostluğu örnek oldu
YEREL HABERLER Bedensel engelli sıra arkadaşının eli, ayağı ...
Akhisarspor'dan iyi prova
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan iyi prova

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X