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Sağlık-Sen’den basına destek çağrısı

İHA

SağlıkSen Manisa Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ildeki basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu basının çok önemli bir görevi zor şartlar altında yerine getirdiğini ve bu zor şartlar altında çalışan başta yerel basın olmak üzere tüm basının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık-Sen’den basına destek çağrısı

SağlıkSen Manisa Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ildeki basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu basının çok önemli bir görevi zor şartlar altında yerine getirdiğini ve bu zor şartlar altında çalışan başta yerel basın olmak üzere tüm basının desteklenmesi gerektiğini söyledi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla SağlıkSen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ildeki yerel ve ulusal basın mensuplarını Kafe 236 Lounge’de düzenlediği kahvaltı programında ağırladı. Basının önemli bir misyonu yerine getirdiğine dikkat çeken Irgatoğlu basına destek çağrısında bulundu.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günün kutlayarak sözlerine başlayan Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Bütün kurumların, bütün toplumların kendini ifade etmesi, meramını dile getirmesi, üzüntüsünü, sevincini paylaşması noktasında en önemli rolü üstlenen ve bu anlamda görevini çok zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü SağlıkSen Manisa Şubesi olarak tebrik ediyoruz. Biz sendika olarak hak arama mücadelesi veren bir örgütüz. Haksızlığa karşı hakkı savunan bir örgütüz. Sendikaların en önemli görevi budur. Bu noktada da ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ düsturuyla olaya baktığımızda en zor şartlarda en zor günlerde bütün sıkıntılarla karşılaştığımızda haksızlığa karşı mücadelemizde bizim dilimiz olan, bizim gönlümüzdeki ifadeleri kamuoyuyla paylaşma fırsatı taşıyan basının ne kadar değerli olduğunu buradan hangi cümlelerle ifade etmek istesek yetersiz olacaktır. Biz sendika olarak kendimizi ‘Erdemliler hareketi’ olarak tanımlıyoruz. Bir hadisi şerifte ‘Kötü bir şeyle karşılaştığınızda onu elinizle, eğer elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle, dilinizle düzeltemiyorsanız kalbinizle buğz edin tavrınızı koyun’ ifadesini kendimize referans aldığımızda bu noktada mücadelemizin en önemli noktasında basınımızın bizim için büyük bir imkan ortaya koyduğunu biliyor ve gazetecilerin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu özel gün dolayısıyla Manisa halkına, Manisa’daki bütün kurumlara, Manisa’nın ileri gelen ve büyüklerine, yerel basın başta olmak üzere bütün basına sahip çıkılması gerektiği, basının bu zor şartlar altında görevlerini yerine getirirken desteklenmesi gerektiğini, bu konuda da bu desteğe ihtiyaç duyduklarını bizim de gözlemlediğimizi ifade etmek ve bu konuya duyarlı olmak noktasında bütün kurumlarımıza ve toplumun geneline çağrıda bulunmak istiyorum.” dedi.
Irgatoğlu konuşmasının sonunda dün gece Barış Pınarı Harekatında şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm millete de başsağlığı diledi.

MANİSA

09 Ocak 2020 Perşembe

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