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Ergün'den Manisa FK'ya moral ziyareti 

DHA

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la karşılaşacak lider Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ziyaretiyle moral buldu. Ligin ikinci yarı maçları öncesinde siyah-beyazlı ekibe başarı dileklerinde bulunan Cengiz Ergün; yönetim, teknik heyet ve futbolculara moral vererek, "Ben bu kadronun sahada en iyi mücadeleyi vererek, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyorum" dedi. "Bugüne kadar ilk yarıda 42 puan toplayan takım olduğunu tahmin etmiyorum" ifadesini kullanan Ergün,...

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la karşılaşacak lider Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ziyaretiyle moral buldu. Ligin ikinci yarı maçları öncesinde siyah-beyazlı ekibe başarı dileklerinde bulunan Cengiz Ergün; yönetim, teknik heyet ve futbolculara moral vererek, "Ben bu kadronun sahada en iyi mücadeleyi vererek, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyorum" dedi. "Bugüne kadar ilk yarıda 42 puan toplayan takım olduğunu tahmin etmiyorum" ifadesini kullanan Ergün, "Son yılların en büyük başarı oranında bir puan topladınız. 42 puanın yanında bizi de bu noktaya iteleyen bir Samsunspor var. Onların da aldığı 40 puan bir başarıdır" diye konuştu.
Ligin ikinci yarısında maçların daha da zor geçeceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Şimdi ligin ikinci yarısında yeni bir heyecan yaşanacak ve yeni bir sayfa da hayırlısıyla bu hafta sonunda başlayacak. İkinci yarıda maçlar kolay olmayacak. Şampiyonluk, Play-Off ve ligde kalma mücadelesinde heyecan daha da artacak. Ligin ikinci yarısı daha çetin geçecek, çok daha zorlu ve mücadeleye dayanan müsabakalar yaşanacak. İşimiz kolay değil. Bu 17 maçta elinizden gelen her türlü gayreti, çabayı göstereceğinizden şüphemiz yok. Bu mücadeleyi, arkadaşlığınızı, dostluğunuzu ve takımdaşlığınızı sahaya yansıtarak yapacaksınız. Bunu bu zamana kadar en iyi şekilde yaptınız, bundan sonra da yapacağınıza eminiz. Sahada alınacak en güzel sonuçlarla finali en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Bundan da en ufak bir şüphem yok" dedi.

MANİSA

09 Ocak 2020 Perşembe

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