Başkan Akın yeni kurslar hakkında bilgi verdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın üniversiteli gençlerle birlikte Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek devam eden ve açılması planlanan kurslar hakkında bilgi verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ‘Paylaştıkça büyür, paylaştıkça aile oluruz’ projesi kapsamında bir araya geldiği üniversiteli öğrencilerle birlikte Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ni de ziyaret etti. Atatürk Kültür Merkezi yetkilisi Aysel Baylan merkezde açılan ve açılması planlanan kurslarla ilgili bilgi verirken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, “Tiyatro, resim, halk müziği, Türk Sanat Müziği, halk oyunları, modern dans gibi kültür ve sanatın farklı dallarında açtığımız kurslarımız devam ediyor. İşaret dili ve bilgisayar kursumuz da en kısa sürede açılacak. Üniversiteli gençlerimizin burada olması bizi çok mutlu ediyor. Bu projeyi biz onlar için hayata geçirdik. Ayrıca 2 adet kütüphanemiz bulunuyor. Öğrencilerimiz gece 24.00’a kadar açık olan Atatürk Kültür Merkezimize gelerek hem derslerine çalışabilirler hem de sanatın her alanında yapılacak faaliyetlere katılabilirler. Buraya ruhunu ve enerjisini verecek olan gençlerimiz. Gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik projelerimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.

Çetin Akın’a ziyarette eşi Sabriye Akın ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu da eşlik etti.

MANİSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:54

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