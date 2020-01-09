Manisa’da günlük 800 ton çöp trenle taşınacak Evsel atıkların trenle taşınması için adımlar atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya kazandırılan ve şehrin 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömen Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası’na evsel katı atıkların taşınması ile ilgili önemli bir adım atıldı. TCDD 3. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, günlük 800 ton atığın trenle taşınması için protokol imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ‘Tren İle Çöp Tasıma Projesi’sini hayata geçirdi. Proje ile araçların yıpranması, yakıt maliyeti, amortisman ve bakım maliyetleri düşürülerek, tırlar ile çöp taşımada günde 2 milyon 40 bin 543 kilometre daha az yol yapılması hedeflendi. Bu hedefle birlikte karbon salınımı 3 kat daha azaltılarak hem çevreci bir taşıma şekli olacak, hem de karbon ayak izinde önemli bir rol oynayacağı ön görüldü. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan proje ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, TCDD İzmir 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay’ı ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü ile birlikte ‘Tren İle Çöp Taşıma Projesi’ için protokol imzalandı.



Günlük 800 ton çöp taşınacak

Manisa’nın 5 ilçesinin evsel katı atıklarının Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne taşınarak bertaraf edildiğini belirten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, “ÇED kapasite artışı ile beraber Manisa ilinin tamamı olan 17 ilçenin evsel katı atıkları bu tesiste bertaraf edilecektir. Bu kapsamda; Gördes, Kırkağaç, Akhisar, Köprübaşı, Gölmarmara ve Soma ilçelerimizde oluşan evsel katı atık için Akhisar ilçesi Süleymanlı Mahallesi’ndeki 1.bölge operasyon noktası ile Demirci, Selendi, Kula, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde oluşan evsel katı atık için Alaşehir ilçesi, Killik Mahallesi’ndeki 2. bölge operasyon noktası belirlenmiş olup, bu iki noktada toplanacak günlük 800 ton civarı evsel katı atık tren yolu ile yine Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi'nde TCDD kamulaştırma alanında kalan 3. Bölge operasyon noktasında taşınıp elleçleme yöntemi ile Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisimize taşınacak. Hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

MANİSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:54

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