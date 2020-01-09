Dart şampiyonasında Salihlili öğrenciler il birincisi oldu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler Dart İl Birinciliği müsabakalarında il birincisi oldu.

Manisa 75. Yıl Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara 27 okuldan 108 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda genç kızlar kategorisinde Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Akhisar Namık Oğul Anadolu Lisesi üçüncü ve Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Esra Çalışkan, Fadime Çınar, Melek Özcan, Derya Bağcı’dan oluşan Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.

MANİSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:54

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