Kula’da FETÖ operasyonu

Manisa’nın Kula ilçesinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir kadın gözaltına alınarak Bilecek Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Manisa'nın Kula ilçesinde ikamet ettiği tespit edilen Ş.Ş. isimli kadın, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği Asayiş Şube ekipleri tarafından ikamet ettiği evinde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek işlemleri başlatılan Ş.Ş., işlemlerin tamamlanmasının ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Ş.Ş.’nin eşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.

MANİSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:54

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