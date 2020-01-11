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Akhisarspor pazarlıkta

DHA

TFF 1. Lig'de eski futbolcularından Marvin Emnes'in kesinleşmiş 970 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldırmaya çalışan Akhisarspor, oyuncu temsilcisiyle pazarlık yapıyor. Yine FIFA'da davalık olduğu Grbic, Dany ve Josue için de hukuki mücadelesini sürdüren yeşil-siyahlı ekipte basın mensuplarıyla Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bir araya gelen Başkan Fatih Karabulut, "Emnes'le ilgili görüşmelerimiz sürüyor. En son kendisine 200 bin Euro teklif ettik ama olumlu dönüş alamadık. Kendisi bizde 7 maç oynamış, haksız bir kazanç elde etmiş. Bizden sonra bin Euro...

TFF 1. Lig'de eski futbolcularından Marvin Emnes'in kesinleşmiş 970 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldırmaya çalışan Akhisarspor, oyuncu temsilcisiyle pazarlık yapıyor. Yine FIFA'da davalık olduğu Grbic, Dany ve Josue için de hukuki mücadelesini sürdüren yeşil-siyahlı ekipte basın mensuplarıyla Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde bir araya gelen Başkan Fatih Karabulut, "Emnes'le ilgili görüşmelerimiz sürüyor. En son kendisine 200 bin Euro teklif ettik ama olumlu dönüş alamadık. Kendisi bizde 7 maç oynamış, haksız bir kazanç elde etmiş. Bizden sonra bin Euro ücretle anlaşma yapmış. Bizden önceki yönetim 700 bin Euro teklif etmiş ama kabul etmemiş" dedi.
Yasak kalkarsa 2-3 takviye yapmayı düşündüklerini belirten Karabulut, "Oyuncularımız Antalya kampında iyi çalıştı. Ligin ikinci yarısına hızlı başlamayı düşünüyoruz. Taha, Bjarnason gibi oyuncuların sakatlıkları vardı ama onlar da ikinci yarıda takıma dönecek" diye konuştu. 11 kişilik yönatim kurulunun uyum içinde çalıştığını dile getiren Başkan Karabulut, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki yeni kamp binasının kaba inşaatının bittiğini belirterek, "Doğalgaz, klimalari hazır. Malzeme sıkıntımız var. Bununla ilgili bir bütçemiz var ama biz oraya bütçe ayırmak istemiyoruz. Elimizdeki parayı oyuncularımıza kullanmak istiyoruz. O yüzden askıya aldık. Bir sponsor bir destek bulursak bunu devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün´den önündeki çevre düzenlemesi sözü aldık" dedi.
 ŞEHİR İNANIRSA SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ
Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, ilk yarının son maçını kazansalar TFF 1. Lig'deki puan talbosunda ikinci sırada olacaklarını belirterek, "Biz son maçı alsaydık ikinciydik. Takımımız kötü durumda değil. Biz bu takımın şampiyon olacağına inanıyoruz. Transfer yapmasak bile kadromuzda Süper Lig'de oynamış 11-12 isim var. Diğer kulüplerin böyle bir şansı yok. Biz inanıyoruz, oyuncularımız da inanıyor, taraftarlarımız da inanıyor, şehir de inanırsa şampiyon olup lige çıkacağız" ifadelerini kullandı.
ÜYELİKLER 5 BİN TL
Akhisarspor Asbaşkanı Ali Kuloğlu, kulübe yeni üye alımı için 5 bin TL ücret belirlediklerini söyledi. Şeffaflık ve kongrelerin yeni üye alımı yapılmadan, mevcut üyelerle gizli yapıldığı tepkilerine hedef olan kulüpte Kuloğlu, "31 Ocak'a kadar kulübümüze müraacat ederek 5 bin TL ödeyen, yönetim kurulundan 11 kişiden 3 tanesinin onayını alanlar üye olunabilir. Bu 5 bin TL kendimizin verdiği karar değil. Bana sorarsanız ben 15 bin TL derim. Belediye başkanımızla yaptığımız toplantı da 5 bin TL olarak adını koyduk. Hatta pazartesi ve salı günü ilk kendisi bir üye ile birlikte üye olacak. Bu süreç içerisinde kulübümüze üye olmak isteyen kişilerimizin de dilekçe ile müraacat etmesi gerekir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Akhisarspor yönetiminin açıklamaları

MANİSA

11 Ocak 2020 Cumartesi

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