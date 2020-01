Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut’tan flaş açıklamalar

– Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut, düzenlediği basın toplantısında transfer yasağının kalkması durumunda 3 oyuncuyu almak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz Atabarut Tesislerinde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Karabulut, transfer yasağıyla ilgili konuştu. Karabulut, “Transfer yasağımız var şu anda. Marvin Emnes oyuncusu 1 buçuk milyon Euro UEFA’da ki davasını kazanmıştır. 500 bin Euro’sunu almıştır. 1 milyon Euro da şu an kapıda beklemekte. Bizim görüşmelerimiz var. En son transferin kalkması ile ilgili 200 bin Euro teklif ettik ama olumlu bir dönüş sağlanmadı. Yasak kalkarsa eğer 23 tane oyuncu almak düşüncemiz var. Okan Buruk zamanında geldi. Kendisi 7 dakikalık bir performansı var aslında haksız bir kazanç. Bizden sonra bin Euro’ya anlaşma yapmış. 2017’den beri dava devam ediyor. Bizden önceki yönetim 700 bin Euro teklif etmiş ama kabul etmemişler” dedi.

Antalya kampında iyi bir çalışma sergilediklerini belirten Karabulut, “Son zamanlarda takımımızda son 23 maçtır transfer olacak mı, oyuncular biz gidecek miyiz akıllarında sorular vardı ama onu aştık şu anda. Oyuncular birbirleriyle kaynaştı. Antalya kampında da iyi bir çalışma yaptılar. 2. yarıya hızlı başlamayı düşünüyoruz. Sakatlıklar vardı özellikle Taha ve Elmar onların da 2. yarıda iyi başlayacaklarını düşünüyorum. Taraftarlarımızla görüşüyoruz akşam yine taraftar grubumuzla görüştük. Onların istek ve dileklerini dinledik. Bilet fiyatları dediler onları düşürdük. Deplasmanda bize destek çıkmaları için otobüs ne gerekiyorsa yapacağımızın sözünü verdi. Şu an taraftarlarımızla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Kulübümüz açık ve şeffaf. Sadece maça izlemeye gelmesin taraftarlarımız antrenmanlara da gelsinler takıma sahip çıksınlar” diye konuştu.



“Sosyal medya hesaplarımız açık”

Göreve geldiklerinde sosyal medyayla ilgili kısa süreli kapanmaya değinen Başkan Karabulut, “Biz görevi aldığımızda şifreler bizde değildi. Şifreleri aldık sonra tekrardan yeni bir oluşum yaptık. O yüzden sosyal medya hesaplarımız kısa süre kapandı. Ama şu an da hepsi açık. 11 kişilik yönetimimiz değişmedi. Ben asbaşkandım geçen kongrede biz Hüseyin Eryüksel ile görev değişimi yaptık. O benim yerime ben de onun yerine geçtim. Ali Kuloğlu şu anda asbaşkan 2. başkan kendisi, Hüseyin Eryüksel’de asbaşkan ama Ali Kuloğlu 2. başkan olduğu için daha aktif” ifadelerini kullandı.

Yönetim içinde bir anlaşmazlığın bulunmadığını belirten Karabulut, “Bizim zaten 11 kişinin de aynı yerde olması zor oluyor ama yeri geldi mi hepsini topluyoruz. Yönetim içinde bir kavga, tartışma asla yok. Yeni binamızda kaba inşaat bitti. İnternet, doğalgaz, klimalar, bütün hepsi hazır şu anda bir tek içindeki malzemelerde sıkıntımız var. Ufak tefek işlerimiz kaldı. Bununla ilgili bir bütçemiz var ama biz oraya bütçe ayırmak istemiyoruz. Elimizdeki parayı da oyuncularımıza kullanmak istiyoruz. O yüzden askıya aldık. Bir sponsor bir destek bulursak bunu devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den önündeki çevre düzenlemesi sözü aldık. Projesi çizildi” dedi.



“İkinci yarıda giderimiz azalacak”

2. yarıda takım giderlerinin azalacağını belirten Başkan Karabulut, “Bizim bu ligde federasyondan gelen aylık 800 bin civarı paramız var ama biz bunu temlik ettik zaten. Bu Emnes’den dolayı. Giderimiz de aylık 3 milyon lira giderimiz var. 2. yarıda gideler azalacak. Neden düşecek işte bir oyuncuyla anlaşıyorsunuz biz bunların yüzde 80’ni ödemişiz. Yani 30 milyona yakın bir bütçe yaptık bu yıl içerisinde 25 milyonunu ödemişiz. Şu anda hiçbir futbolcumuza, hiçbir kuruma, hiçbir resmi daireye ödenmemiş borcumuz yok. Sadece Emnes haricinde” diye konuştu.

Transfer yapılmasa bile daha önce süper ligde oynamış 12 oyuncuları bulunduğuna değinen Karabulut, “Biz son maçı alsaydık ikinciydik. Takımımız kötü durumda değil. Biz bu takımın şampiyon olacağına inanıyoruz. Transfer yapmasak bile bakıldığı zaman gerçekten süper ligde oynamış en az bizim 1112 tane oyuncumuz var. Diğer kulüplerin böyle bir şansı yok. Biz inanıyoruz, oyuncularımız da inanıyor, taraftarlarımız da inanıyor, şehirde inanırsa şampiyon olup süper lige çıkacağız. Üyelik konusunu açtık ama biz birkaç kriter koyduk. 5 bin civarı bir para olsun dedik ama kimse bize gelmiyor şimdi” dedi.

Kulübe üye olmak isteyenleri davet eden Akhisarspor Asbaşkanı Ali Kuloğlu, “31 Ocak’a kadar kulübümüze müracaat eden 5 bin TL ve yönetim kurulundan 11 kişiden 3 tanesini onayı ile üye olunabilir. Bu 5 bin TL kendimizin verdiği karar değil. Bana sorarsanız ben 15 bin TL derim. Belediye başkanımızla yaptığımız toplantı da 5 bin TL olarak adını koyduk. Hatta pazartesi ve salı günü ilk kendisi bir üye ile birlikte üye olacak. Bu süreç içerisinde kulübümüze üye olmak isteyen kişilerin de dilekçe ile müracaat etmesi gerekir” diye konuştu.

