Kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen çifti ölüm ayırdı

"Ben hep hip hop'tım"

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- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hastaneye kaldırılan Ali Öztürk (53) öldü, eşi Hülya Öztürk (51) ise tedaviye alındı.

Hacıbey Mahallesi, Bağarası Sokak'ta oturan İbrahim Öztürk, dün, gece vardiyasından çıktıktan sonra saat 08.30 sıralarında eve geldi. Öztürk, evlerinin ziline bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Cep telefonuyla babası Ali Öztürk'ü arayan, ancak cevap alamayan İbrahim Öztürk, durumdan şüphelenip, kardeşi Mustafa'yı çağırdı. Kapıyı kırıp içeri giren Öztürk kardeşler, babaları Ali Öztürk ile anneleri Hülya Öztürk'ü baygın buldu.

Çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Öztürk çifti, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 çocuk sahibi çiftten Ali Öztürk doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Eşi Hülya Öztürk ise tedavisinin ardından aynı gün akşam saatlerinde taburcu edildi.



MANİSA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:54

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