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(Özel) Aile boyu savunma Yürümeden önce yumruk atmayı öğrenen kardeşler başarıdan başarıya koşuyor

İHA

Manisa'da, Wushu antrenörü babalarının yanında yürümeden önce yumruk atmayı öğrenen 4 kardeş, başarıdan başarıya koşuyor. Yükseldikleri milli takımda, Balkan Şampiyonası'na damga vuran kardeşler gözünü diktikleri Avrupa Şampiyonluğu hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Özel) Aile boyu savunma Yürümeden önce yumruk atmayı öğrenen kardeşler başarıdan başarıya koşuyor

Manisa’da, Wushu antrenörü babalarının yanında yürümeden önce yumruk atmayı öğrenen 4 kardeş, başarıdan başarıya koşuyor. Yükseldikleri milli takımda, Balkan Şampiyonası’na damga vuran kardeşler gözünü diktikleri Avrupa Şampiyonluğu hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Manisa’da fabrika işçisi annenin iş yoğunluğundan dolayı, Manisa Gençlik İl Spor Müdürlüğünde görevli Wushu antrenörü babaları Yusuf Çetinkaya’nın daha çok ilgilendiği ve adeta spor salonunda büyüyen 4 kardeşin başarı hikayesi göz dolduruyor. Yürümeden önce yumruk atmayı öğrenen Afra Betül (15), Talha (12), Ali (10) ve Ömer (6) Çetinkaya kardeşler başarıdan başarıya koşuyor. Haftanın 6 günü azimli çalışmaları sonrası 20182019 Türkiye Şampiyonası’nda dereceler elde eden Çetinkaya kardeşler, Wushu Milli Takımına kadar yükseldi. Balkan Şampiyonası’na katılan kardeşlerden Afra Betül ve Talha Balkan Şampiyonu olurken, Ali ise Balkan ikinciliği elde etti. 6 yaşındaki Ömer ise 4 kez Ege Bölge Şampiyonu oldu.
Yükseldikleri milli takımda, Balkan Şampiyonası’na damga vuran kardeşler gözünü Avrupa Şampiyonasına dikti. Çetinkaya kardeşler, hedefleri doğrultusunda hem babaları hem de hocaları Wushu antrenörü Yusuf Çetinkaya eşliğinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
150 öğrencisi ile aile ortamı kurduğunu ve hiçbirini ayırt etmediğini kaydeden Manisa Gençlik İl Spor Müdürlüğü’nde görevli Wushu antrenörü Yusuf Çetinkaya, “Annelerinin çalışıyor olması çocuklarının başarısı üzerindeki en büyük katkı diyebilirim. Çünkü çocuklar bütün zamanlarını okuldan çıktıktan sonra spor salonunda geçirmek zorundalar. Hatta bütün çocuklarım ilk adımlarını spor salonlarında attılar. Tabii ki her zorluğun bir kolaylığı var. Zahmetin tabii ki de meyveleri var. Çocuklarım çoğu zaman spor salonunda uyudular, karınlarını spor salonunda doyurdular. Bu zahmetin içerisinde milli takıma kadar yükseldiler. Başarı elde ettiler. Bu da bizim için gurur verici. Bizim yaklaşık 150 öğrencimizle birlikte geniş bir ailemiz var. Öğrencilerimizin aileleriyle olan diyaloğumuz çok mükemmel. Salonda hiçbir şekilde öğrenci ayrımı yapılmaz. Salona girdiğimizde en büyük zahmeti benim çocuklarım çeker. En kötü çalışan benim çocuklarımdır. Bütün çocuklar salonda eşittir. Çocuklarım bölge şampiyonalarında derece aldılar. Daha sonra Türkiye şampiyonalarında birincilik ve ikincilik dereceleri aldılar. Geçtiğimiz 19 ülkenin katıldığı Balkan Şampiyonası’nda 2 çocuğum şampiyon oldu, 1’i Balkan ikinciliği kazandı. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası seçmeleri niteliğinde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Oradan inşallah Avrupa’ya gitmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Milli takım sporcusu Manisa Lisesi öğrencisi Afra Betül Çetinkaya, ilk adımlarını spor salonlarında attığını söyledi. Çetinkaya, “Annemin işinden dolayı sürekli babamın yanındaydım. İlk adımlarımı spor salonunda attım diyebilirim. Önce Türkiye şampiyonu daha sonra Balkan şampiyonu oldum. Annem çalıştığından dolayı babamın yanında olmak zorundaydım. Sporu da yaptıkça sevmeye başladım. Başarılı olmaya başladım. Şimdi ki hedefim Avrupa şampiyonluğu ardından ise dünya şampiyonluğu” diye konuştu.
Ailenin en küçüğü 6 yaşındaki Ömer Çetinkaya ise “Spor salonunda hocam diyorum. Evde baba diyorum. Sporda çok güzel şeyler yapıyorum. Yusuf hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.
Babasının kesinlikle kendilerine hiçbir şekilde ayrıcalık tanımadığını ve en çok kendilerini çalıştırdığını ifade eden Ali Çetinkaya da “Babam diye bize ayrımcılık yapmıyor. Bizi çok çalıştırıyor. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Çabalarımızın sonucunda da şampiyonluk kazanıyoruz. Şu an milli sporcuyum. Hedefim dünya şampiyonu olmak” diye konuştu.
Wushu’nun hayatlarının bir parçası haline geldiğini kaydeden Talha Çetinkaya da şunları söyledi:
"Wushu sporunu yapıyorum. Wushu artık hayat felsefemiz oldu. Wushu ile yatıp wushu ile kalkıyoruz. Milli takıma kadar yükseldim balkan şampiyonluklarım var. Kardeşlerimle birlikte haftanın 6 günü zorlu antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah Avrupa ve Dünya şampiyonluklarımız da olacak.”

MANİSA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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