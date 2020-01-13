Yunusemre U16 takımı Play-Off’ta B Grubunda mücadele edecek

"Ben hep hip hop'tım"

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20192020 sezonunda Manisa Amatör Küme D grubunda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası PlayOfflarında B Grubunda mücadele edecek.

Altyapı U16 (2004, 2005 ve 2006) kategorisinde mücadele ettiği D grubunu şampiyon olarak tamamlayan Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası Play Offlarında B grubunda yer alacak. Mavi Beyazlı Takım, grubunda Alaşehir Belediyespor, Selvilitepe ve Akhisar Yıldırımspor karşılaşacak. Yunusemre Belediyespor, 17 0cak Cumartesi günü başlayacak Play Offlarda ilk maçını aynı gün Turgutlu’da Selvilitepespor ile saat 15.00’te yapacak. Altyapı çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, takıma Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

MANİSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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