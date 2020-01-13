Manisa'da nöbetçi eczane sayısı arttı

Şimdiye kadar tatil ve akşamları 3’er eczanenin nöbetçi olarak görev yaptığı Manisa’da, hızlı nüfus artışı göz önüne alınarak nöbetçi eczane sayısının 4’e çıkarıldığı açıklandı. 4 nöbetçi eczane uygulaması 14 Ocak’tan itibaren başlayacak.

29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Devrim Bali, son yaptıkları yönetim kurulu toplantısında Manisa nüfusundaki hızlı artış ve kış aylarıyla birlikte artan hastalıklar nedeniyle bugüne kadar uygulanan 3 nöbetçi eczane uygulamasının yetersiz kaldığı bu nedenle il merkezindeki nöbetçi eczane sayısını 4’e çıkarma kararı aldıklarını belirtti. Bali, yoğunluklar nedeniyle 14 Ocak akşamından itibaren merkezde 4'er eczanenin nöbet tutmaya başlayacağını ve bu sayede yaşanan yoğunlukların da önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

MANİSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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