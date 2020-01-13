Manisa'da iki tır çarpıştı, yol savaş alanına döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa'da iki tır çarpıştı, yol savaş alanına döndü

İHA

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki tır, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, savaş alanına dönen yolu açmak için ekipler seferber oldu.
Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula’dan İzmir’e giden Cuma Tufan idaresindeki 34 HE 9662 plakalı tır, aynı yönde seyreden Güzel Şimşek idaresindeki 64 FL 227 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tırlardan biri sağ şeritte kalırken, arkadan çarpan tır ise sol şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sebebiyle D300 karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tırın parçaları ve dökülen mazotlar karayoluna saçıldı.
Kapanan karayolunun İzmir istikametinde ekipler adeta seferber oldu. Hurdaya dönen tırdan dökülen mazotla kayganlaşan yolda başka bir kaza yaşanmaması için seferber olan karayolları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerine Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de yardım etti. Eline süpürge ile kürekleri alan polisler, karayolları ekiplerinin kumlama çalışması yaptığı yolda mazot dökülen bölümü temizledi. Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat trafik ara ara seyrederken, kazaya karışan tırların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:24
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:17
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesir macunu Nisan'da 480'nci kez saçılacak
YEREL HABERLER Mesir macunu Nisan'da 480'nci kez saçılacak
Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti
YEREL HABERLER Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti
Binlerce fidan Yunusemre'de toprakla buluştu
YEREL HABERLER Binlerce fidan Yunusemre'de toprakla buluştu
Selendi'nin yeni Sağlık Grup Başkanı görevine başladı
YEREL HABERLER Selendi'nin yeni Sağlık Grup Başkanı görevine başladı
Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi Çocukların “Muhtar amca bize kar getir” isteğini kırmayan muhtar, kiraladığı araçla mahallesine kar getirdi Küreklerle kamyonete yüklenen karlar 20 kilometre ötedeki çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar ...
Manisa'da nöbetçi eczane sayısı arttı
YEREL HABERLER Manisa'da nöbetçi eczane sayısı arttı
Manisa’da 2019 yılında 20 binden fazla kişi işe yerleştirildi Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu yılın ilk toplantısını yaptı Manisa Valisi Ahmet Deniz Başkanlığında yapılan toplantıda 2019 rakamları da paylaşıldı
YEREL HABERLER Manisa’da 2019 yılında 20 binden fazla kişi işe ...
Manisa FK ilki yaşadı
YEREL HABERLER Manisa FK ilki yaşadı
Manisa'da 9 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da 9 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Mesir macunu ilk olarak gazetecilere saçıldı 480. Mesir Macunu Festivali’nde 7 ton mesir macunu saçılacak Manisa, 480. Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mesir macunu ilk olarak gazetecilere saçıldı 480. ...
Jandarma personeli 'Kadına şiddetle mücadele' eğitiminden geçti
YEREL HABERLER Jandarma personeli 'Kadına şiddetle mücadele' ...
Salihli'de 'Yaşayan Şehir Salihli' projesi Durasıllı Mahallesi ile devam etti
YEREL HABERLER Salihli'de 'Yaşayan Şehir Salihli' projesi Durasıllı ...
Salihli Belediyespor’dan galibiyetli prova
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor’dan galibiyetli prova
Manisa’nın ilk Gençlik Çalıştayı tamamlandı
YEREL HABERLER Manisa’nın ilk Gençlik Çalıştayı tamamlandı
Sarıgöl’de bağların budanmasına başlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de bağların budanmasına başlandı
Kula CHP’de üçüncü Kasırga dönemi
YEREL HABERLER Kula CHP’de üçüncü Kasırga dönemi
Şehzadelerde ‘Gölge’ rüzgarı esti
YEREL HABERLER Şehzadelerde ‘Gölge’ rüzgarı esti
Yunusemre U16 takımı Play-Off’ta B Grubunda mücadele edecek
YEREL HABERLER Yunusemre U16 takımı Play-Off’ta B Grubunda mücadele ...
Manisa’da geçen yıl 30 bine yakın gıda denetimi yapıldı Yapılan denetimlerde alınan numunelerden 105'i uygunsuz çıktı
YEREL HABERLER Manisa’da geçen yıl 30 bine yakın gıda denetimi ...
(Özel) Aile boyu savunma Yürümeden önce yumruk atmayı öğrenen kardeşler başarıdan başarıya koşuyor
YEREL HABERLER (Özel) Aile boyu savunma Yürümeden önce yumruk atmayı ...
Jeopark Kula evinde lidere kaybetti
YEREL HABERLER Jeopark Kula evinde lidere kaybetti
Kıbrıs gazisi, Manisa'da askeri törenle son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi, Manisa'da askeri törenle son yolculuğa ...
Uşaklı fotoğrafçılar Demirci’nin sanatkarları ve güzelliklerini çekti
YEREL HABERLER Uşaklı fotoğrafçılar Demirci’nin sanatkarları ve ...
Manisa Açık Oto Pazarı sıcak çorbayla ısındı
YEREL HABERLER Manisa Açık Oto Pazarı sıcak çorbayla ısındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X