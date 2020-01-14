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Alaşehir’de öğrenci servislerine denetleme

İHA

– Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken yapılan uygulamada okul servislerinde bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Alaşehir’de öğrenci servislerine denetleme

– Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken yapılan uygulamada okul servislerinde bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Manisa’da taşımalı eğitimin en yoğun olduğu ilçe Alaşehir’de öğrenci servisleri denetlendi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlere Kaymakam Abdullah Uçgun da katıldı. Denetimlerde öğrenci taşıyan servis araçlarının fiziki durumu, klimalar, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları, emniyet kemerleri, araçların kameraları ve öğrenci taşıma yönetmeliğinde gerekli belgeler kontrol edildi. Kaymakam Uçgun, denetimler sırasında öğrenciler ve servis şoförleriyle sohbet etti, önerilerde bulundu. Öğrencilere araçlara biner binmez emniyet kemerlerini takmalarını, araç hareket halindeyken, yerlerinden kalkmamalarını ve ayakta olmamaları gerektiğini söyleyen Kaymakam Uçgun, servis sürücülerine de öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlamalarını, öğrenci dışında yolcu almamalarını ve araçların bakımlarının zamanında yaptırmalarını önerdi.
Alaşehir’de 4 bin öğrencinin taşımalı eğitim aldığını belirten Uçgun, “Alaşehir’de ilköğretim ve lise olmak üzere yaklaşık 18 bin öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetine devam ediyor. Bu öğrencilerin yaklaşık 4 binini her gün evlerinden alıp, okullarımıza getiriyoruz. Devlet olarak bizim temel yükümlüklerimizden bir tanesi de çocuklarımızın her gün sabah evlerinden alınması ve aynı şekilde kurallara uyarak, trafik tedbirlerini alarak tekrar evlerine teslim edilmesi. Bu bizim için son derece önemli. Bu konuda da İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz rutin olarak denetimlerini yapıyorlar. Aynı zamanda da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de bir denetim ekibi var. Okul müdürlerimiz de zaten nöbetçi öğretmenlerle birlikte her gün denetimlerini yapıyorlar. Burada temel amacımız düzenli bir şekilde okullarına gelsinler. Her hangi bir şekilde canlarına bir sıkıntı olmasın Bununla ilgili olarak da bir araçta olması gereken hangi özellik varsa bunların her birini kontrol ediyoruz” dedi.
Yapılan denetimlerde araçlarda bir olumsuzluğa rastlanmadı.

MANİSA

14 Ocak 2020 Salı

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