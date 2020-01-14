Yunusemre U19 takımı lige 3 puan ile başladı

Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 liginin ilk maçında Halitpaşaspor'u 40 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.
Yunusemre Belediyespor Kulübü U19 Takımı, Halitpaşaspor ile Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde karşılaştı. Maçı 40 kazanan Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, lige 3 puan ile ‘merhaba’ dedi. Takımın gollerini Emre Can Bulut, Emre Bozkurt ve Öncel Elverişli ve Alihan Dağlıoğlu attı.
MANİSA
14 Ocak 2020 Salı
- İMSAK 06:53
- GÜNEŞ 08:20
- ÖĞLE 13:24
- İKİNDİ 15:56
- AKŞAM 18:18
- YATSI 19:39