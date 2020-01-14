Yunusemre U19 takımı lige 3 puan ile başladı

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Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 liginin ilk maçında Halitpaşaspor'u 40 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü U19 Takımı, Halitpaşaspor ile Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde karşılaştı. Maçı 40 kazanan Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, lige 3 puan ile ‘merhaba’ dedi. Takımın gollerini Emre Can Bulut, Emre Bozkurt ve Öncel Elverişli ve Alihan Dağlıoğlu attı.

MANİSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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