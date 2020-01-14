Manisa'ya Elektronik Denetim Sistemi kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa'ya Elektronik Denetim Sistemi kurulacak

İHA

Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Manisa'ya kurulması planlanan EDS (Elektronik Denetim Sistemi), Manisa şehir merkezinde yapılan toplu taşıma hizmetleri ile Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsüne yapılan öğrenci taşınmasında yeni planlanan düzenlemeler görüşüldü.

Manisa'ya Elektronik Denetim Sistemi kurulacak

Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Manisa'ya kurulması planlanan EDS (Elektronik Denetim Sistemi), Manisa şehir merkezinde yapılan toplu taşıma hizmetleri ile Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsüne yapılan öğrenci taşınmasında yeni planlanan düzenlemeler görüşüldü.
Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ile ilgili şube müdürleri katıldı. Toplantıda Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Manisa'ya kurulması planlanan EDS (Elektronik Denetim Sistemi), Manisa şehir merkezinde yapılan toplu taşıma hizmetleri ile Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsüne yapılan öğrenci taşınmasında yeni planlanan düzenlemeler görüşüldü. Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmaları masaya yatırdıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisamıza daha iyi çalışmaları sunabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

MANİSA

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:20
  • ÖĞLE 13:24
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşil alanlar kışlık bakıma alındı
YEREL HABERLER Yeşil alanlar kışlık bakıma alındı
Judocular Mersin’den madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Judocular Mersin’den madalyalarla döndü
MAFOD üyeleri, Bodrum’u fotoğrafladı
YEREL HABERLER MAFOD üyeleri, Bodrum’u fotoğrafladı
Manisa itfaiyesi 12 binden fazla olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Manisa itfaiyesi 12 binden fazla olaya müdahale etti
İlk paranın basıldığı Salihli’de ‘Para zirvesi’ düzenlenecek
YEREL HABERLER İlk paranın basıldığı Salihli’de ‘Para zirvesi’ ...
Görme engellilerin neler yaşadığını anlamaya çalıştılar Manisa’da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında gözlerini bantla bağlayıp ellerine beyaz baston alan vatandaşlar, yaklaşık 500 metre yürüyerek görme engellilerle empati yaptı
YEREL HABERLER Görme engellilerin neler yaşadığını anlamaya ...
Akhisarspor iyi başlayacak
YEREL HABERLER Akhisarspor iyi başlayacak
Sağlık-Sen teşkilat toplantısında bir araya geldi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen teşkilat toplantısında bir araya geldi
Manisa Şehir Hastanesinde kepçe kulak sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesinde kepçe kulak sorunu ...
Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca ...
Ziraat odası başkanları çiftçiler için Ankara’ya gidecek
YEREL HABERLER Ziraat odası başkanları çiftçiler için Ankara’ya ...
(Özel) Antrenmandan önce yarım saat kitap okuyorlar Kırkağaç'ta çocuklar hem kitap okuyor, hem spor yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Antrenmandan önce yarım saat kitap ...
(Özel) Üniversitelilerin yüzü “Askıda meyve, sebze” ile güldü Projeyi hayırseverlerin katkısı ile sürdürdüklerini söyleyen işletme sahibi Ahmet Peyk: "İnsanlar yaşadığı ve kazandığı sürece belirli bir şeyleri paylaşmak zorunda, paylaşmalı da" "Her şey paylaştıkça güzel oluyor, özellikle öğrencilerin yüzünün gülmesi bizleri daha çok mutlu ediyor"
YEREL HABERLER (Özel) Üniversitelilerin yüzü “Askıda meyve, sebze” ...
Emekli öğretmenler plaketle onurlandırdı
YEREL HABERLER Emekli öğretmenler plaketle onurlandırdı
Yardım tırları İdlib’e dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Yardım tırları İdlib’e dualarla uğurlandı
Başkan Öküzcüoğlu bağ budaması yapan çiftçileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Öküzcüoğlu bağ budaması yapan çiftçileri ...
Yunusemre U19 takımı lige 3 puan ile başladı
YEREL HABERLER Yunusemre U19 takımı lige 3 puan ile başladı
EGEİD’ten Kıbrıs’taki pazar alanlarında inceleme
YEREL HABERLER EGEİD’ten Kıbrıs’taki pazar alanlarında inceleme
Evine gizlice girdiği kız arkadaşını defalarca bıçakladı
YEREL HABERLER Evine gizlice girdiği kız arkadaşını defalarca ...
Alaşehir’de öğrenci servislerine denetleme
YEREL HABERLER Alaşehir’de öğrenci servislerine denetleme
TIR'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı
YEREL HABERLER TIR'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak ...
Manisa'da iki tır çarpıştı, yol savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Manisa'da iki tır çarpıştı, yol savaş alanına döndü
Mesir macunu Nisan'da 480'nci kez saçılacak
YEREL HABERLER Mesir macunu Nisan'da 480'nci kez saçılacak
Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti
YEREL HABERLER Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X