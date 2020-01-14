Judocular Mersin’den madalyalarla döndü

Salihli Belediyespor Judo takımı sporcuları, Mersin’de düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Grup Şampiyonası’nda 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullar arası Gençler Türkiye Grup Şampiyonası Mersin’de gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. Şampiyonada +70 kilogramda Hilal Öztürk, 44 kilogramda Ceren Yılmaz, 40 kilogramda Aysun Ağdeve, 57 kilogramda Tuğba Yılmaz ve 73 kilogramda İsmail Yılmaz 1. olurken, 48 kilogramda Sümeyye Demir, +70 kilogramda Duygu Dirgen ve +90 kilogramda M.Emin Çolakçivi 2., 70 kilogramda Fazilet Duman, 40 kilogramda Nehir Ekşi ve +90 kilogramda Ozan Erol 3. oldu.

Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, dereceye giren sporcuların 1415 Şubat 2020 tarihleri arasında Afyon’da düzenlenecek olan Okullar arası Gençler Türkiye Finallerinde Manisa’yı temsil edeceğini söyledi. Ayaz, “Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve bize her daim destek olanları tebrik ediyorum.” dedi.

MANİSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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