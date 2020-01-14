Yeşil alanlar kışlık bakıma alındı

Manisa İl genelinde gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarıyla Manisalılara dört mevsim yeşilin güzelliğini yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk bölgesinde bulunan yeşil alanları kış aylarında bakıma aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, bir yandan kente yeni yeşil alanlar kazandırırken, bir yandan da mevcut yeşil alanların rutin bakımını yapıyor. Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı ekipler, kış öncesi sorumluluk bölgesinde bulunan yeşil alanlarda, sokak, cadde ve bulvarlarda kışlık rutin budama faaliyetlerini hızlandırdı. Budama faaliyetleri ile birlikte ağaçların kent mimarisine uygun büyümeleri, gelişimlerini daha sağlıklı yapabilmeleri ve parkların kış sezonuna daha sağlıklı ve yeşil bir görünümle girmesinin hedeflendiği belirtildi.



Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Kış dönemi budama ve bakım işlemleri hakkında da bilgiler veren Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, kente yeni yeşil alan ve sosyal donatılar kazandırmak ve mevcut yeşil alanlarımızın bakımları ile birlikte her mevsim güzel bir Manisa için çalışmalarımız devam etmektedir. Manisa’da bulunan, kentimizin en değerli yeşil envanterleri Çınar, Ihlamur, Akasya, Dut, Okaliptus, Çam gibi daha birçok çeşit ağacın hem daha sağlıklı gelişim göstermesi, hem de kentleşme içerisinde bina ve yol güzergahlarında engel teşkil etmeden estetik bir görünüme kavuşması için hassasiyetle budama ve ilaçlama faaliyetlerini yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.

MANİSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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