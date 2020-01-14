Manisa'da 'Hikayemizin Yarım Asırlık Sesi' paneli

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra üniversiteler ve yerel kuruluşlar tarafından iş birliği içinde yürütülen ‘Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi, Mustafa Kutlu’ paneli düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi Millet Kıraathanesinde düzenlenen programa; Vali Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Dergâh Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Şair Yazar Ali Ayçil, Anadolu Mektebi yürütme kurulu üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Mustafa Kutlu’nun eserlerinin konuşulduğu ve Kırkağaç Şehit Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Feyza Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirilen panele; Soma Anadolu Lisesi Öğrencisi Ahsen Albayrak, Şehzadeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Hüdaye Gül Söylemez, Salihli İlçesi Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencisi İrem Sultan Çakmak ve Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Münir Çelik’in panelist olarak katıldı.

Panel sonrasında değerlendirmede bulunan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, 56 yazarın külliyatını okuyarak üniversiteye gitmelerinin öğrencilerin hayata emsallerine göre önde başlamalarına vesile olacağını söyledi. Hayatta kaybedilen birçok şeyin ihmallerden kaynaklı olduğuna değinen Güçlü, “Öğrencilerimize üç öğüt veriyoruz; bugün yapman gerekeni erteleme, böbürlenme, heyecanını kaybedip asla pes etme” ifadelerini kullandı.

Panelde, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve ŞairYazar Ali Ayçil da birer konuşma gerçekleştirdi. Vali Ahmet Deniz de panelde yaptığı konuşmada, Türkiye de son yıllarda ciddi bir değişim ve gelişim süreci yaşandığını, bunun kültür, sanat ve edebiyat alanında da gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Medeniyetimizin temelinde insan, merhamet, şefkat ve paylaşım olduğunu söyleyen Vali Deniz, “Farabi’yi, İbni Sina’yı, El Cezeri’yi, Ali Kuşçu’yu, Mevlana’yı Hacı Bektaşı Veli’yi, Yunus Emre’yi yetiştiren bir coğrafyada yaşıyoruz. Dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun herkesi kucaklayan bir medeniyetimiz var.Biz sadece 780 bin kilometrekareden ibaret bir ülke değiliz. Gönül bağımızın olduğu coğrafyalarda bizlere dua eden, bizden umut bekleyen milyonlarca insan var. Bu millet her zaman mazlumun yanında yer alıyor” dedi.

Milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemini vurgulayan Vali Ahmet Deniz, “Kültür emperyalizmi karşısında bizi biz yapan değerlere sahip çıkan, irfan sahibi yazarlarımızı okuyarak değerlerimizi öğrenmeliyiz.Okumak bizi geliştirir, eleştirel düşünmemizi ve özgüvenimizi geliştirir. MANEP 2023 kapsamında ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ ve ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projeleri ile çocukları kitapla buluşturduklarını söyleyen Vali Deniz, gelişmiş ve kalkınmış bir Türkiye’nin çocuklar tarafından inşa edileceğini ifade etti.

Öğrencilere kültür ve sanat yolculuklarına kendi başlarına devam edebilecekleri derinlikli bilinç ve evrensel bir ufuk kazandırmayı hedefleyen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Manisa‘da 37 öğretmen ve 223 öğrenci ile yürütülüyor.

Proje kapsamında öğrenciler, Anadolu Mektebi tarafından belirlenen faaliyetleri kapsamında sırasıyla; Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Sâmiha Ayverdi, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Âkif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Sezai Karakoç, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu gibi önemli yazarların eserlerini okuyacaklar.

MANİSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

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