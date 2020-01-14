Eski Bakan Güçlü Manisa’da

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Manisa’ya gelen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Manisa Valisi Ahmet Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra üniversiteler ve yerel kuruluşlar tarafından iş birliği içinde yürütülen ‘Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi, Mustafa Kutlu’ paneline katılmak üzere Manisa’ya gelen eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Ahmet Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu. Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı olan eski Bakan Prof. Dr. Sami Güçlü Vali Deniz’e kitap hediye ederken yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.

Eski Bakan Güçlü’nün ziyaretine İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş da eşlik etti. Vali Deniz de ziyaretin anısına eski Bakan Güçlü’ye kaftan motifli tablo hediye etti.

MANİSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:18

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.