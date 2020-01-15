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DSİ Manisa’da 15 baraj 10 gölet yaptı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da 17 yılda 15 baraj ve 10 gölet hizmete başladı.

DSİ Manisa’da 15 baraj 10 gölet yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’da 17 yılda 15 baraj ve 10 gölet hizmete başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Manisa’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilirken derelerdeki taşkın riski de azaltılıyor. Manisa ilinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.
DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü diğer sektörlerin de itici sektörü oldu. Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelirken bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdı.
Sulama projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağladı.
Ege’nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Manisa’da ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda devasa yatırımlar yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 15 baraj ve 10 gölet inşa ettiklerini açıkladı.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Hasretle beklenen ve yaklaşık yarım milyar metreküp su biriktirme hacimli Gördes Barajı’nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Gördes Barajından alınacak su ile Gördes Sağ Sahil Sulaması ile 97 bin 660 dekar, Sol Sahil Sulaması ile de 50 bin 400 dekar olmak üzere, Akhisar Ovasında toplam 148 bin 60 dekar zirai araziyi sulamaya açacağız. Sol Sahil Sulamasında 50 bin 400 dekar sulama şebekesinin inşaatını tamamladık, 2020’un sulama mevsimine çiftçimizi suya kavuşturacağız. Diğer taraftan Manisalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Manisa’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 25 baraj ile 2 göletin yapım çalışmaları devam etmekte” diye konuştu.
Son 17 yılda inşa edilen sulama projeleri hakkında da açıklama yapan Aydın, “Tamamlanan 35 sulama tesisleri ile 195 bin 600 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Ayrıca 23 bin 790 dekar araziyi sulayan Sarıgöl Sulaması Şebekesini basınçlı borulu sistem olarak modernize ettik. Böylece Manisa topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 247 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Manisamız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 304 bin 340 dekar araziyi sulayacak 24 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Manisa zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Bununla birlikte Manisa’da açık kanallı olan ve ömrünü tamamlayan Alaşehir Sulamasında kapalı sisteme geçilerek suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacağız. Alaşehir Sulaması yenilemesi ihalesini de bu sene yapacağız. Bu tesis ile 136.500 dekar arazi modern kapalı sistemle sulanacaktır” ifadelerini kullandı.
2012 yılında hizmete alınan Kula İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Kula ilçesine menba kalitesinde içmesuyu sağladıklarını da belirten Aydın, Manisa ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 74 adet taşkın koruma tesisi ile 74 yerleşim yeri ve 76 bin 150 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 2 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ettiğini söyledi.

MANİSA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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