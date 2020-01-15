Otomobilin açılan kapısından düşen çocuk ölümden döndü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin sağ arka kapısının aniden açılması sonucu yola düşen 3 yaşlarındaki kız çocuğu, şans eseri hafif yaralı kurtuldu. Çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yürekleri ağızlara getiren olay, pazar günü, AlaşehirEşme Karayolu Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. Sobran Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden otomobilin, sağ arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobilden 3 yaşındaki kız çocuğu, yola düştü. Başka bir otomobilin sürücüsü, yola düşen çocuğu görüp, son anda durdu.
Şans eseri çocuğun ciddi yara almadığı olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, araçtan inen 3 kişi, koşarak düşen kız çocuğunu kucaklayarak otomobile götürüyor.
MANİSA
15 Ocak 2020 Çarşamba
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