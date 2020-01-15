Hastanenin konferans salonunda kitap okudular

Manisa Valiliği tarafından MANEP 2023 kapsamında hayata geçirilen 'Manisa her yerde okuyor' projesinde farklı etkinliklere imza atılıyor. Birçok okul birbirinden ilginç etkinliklerle kitap okumanın önemine değinirken Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu öğrencileri de Merkezefendi Devlet Hastanesinde yarım saat kitap okuyarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

MANEP 2023 Manisa her yerde okuyor Projesi kapsamında Manisa’da Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ile Merkezefendi Devlet Hastanesi işbirliğinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla hastanede kitap okurken, etkinliğe Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Okul Müdürü Metin Gencay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi sorumluları ve yaklaşık 200 öğrenci ile veli katıldı.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, hastane bünyesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu Müdürü Metin Gencay ise, 'Manisa her yerde okuyor' Projesi kapsamında farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, hastanede kitap okunabileceğini göstermek amacıyla kitap okuduklarını söyledi.

Etkinliğe katılanlar hastanenin konferans salonunda 30 dakika boyunca kitap okudu.

MANİSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:19

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.