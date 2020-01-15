Volkswagen gelmeden dolandırıcıları türedi

Otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da fabrika kurma girişimini fırsat bilen dolandırıcıların, henüz temeli dahi atılmayan Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme vaadiyle iş arayan kişileri dolandırdığı öğrenildi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğünün 2447 sayılı ilanına göre, geçtiğimiz yıl Ekim ayında merkezi Almanya'da bulunan Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu. Manisa'da fabrika kurma kararı ile heyecana neden olan Volkswagen daha sonra Barış Pınarı Harekatı başlayınca Alman hükümetinin baskısıyla yatırımını erteleme kararı almış, süreç belirsizliğe sürüklenmişti. Alman devinin Manisa'da yatırım yapma düşüncesini fırsat bilen dolandırıcılar da yeni yöntemlerle insanların duygularını ve ceplerini sömürmeye çalıştığı öğrenildi.

Son günlerde artan dolandırıcılık olayları sonrası Manisa Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur."

MANİSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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