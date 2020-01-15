Atık malzemeler sokak hayvanları için kulübe oldu

Manisa’nın Kula ilçesinde eğitimöğretim veren Jeopark Ortaokulunun öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla topladıkları atık malzemelerden sokak hayvanları için kulübeler yaptı.

Kula Jeopark Ortaokulu, sokak hayvanları için duyarlı bir projeye imza attı. Okul Rehber Öğretmeni Gülçin Uysal ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Rahime Uğur önderliğinde, 35 gönüllü öğrenci sokak hayvanları için bir proje hazırladı. Sokakta yaşayan hayvanların sıcak bir yuvaya sahip olabilmesi adına ‘yuvamın mimarı olur musun?’ sloganıyla proje hazırlayan öğrenciler, hayvan sevgisinin önemine ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için atık malzemelerden kulübeler oluşturdu. Kedi, köpek, kuş gibi hayvanların barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılayabilecekleri çeşitli kulübeler üreten öğrenciler, bu kulübelerin ilçenin çeşitli noktalarına konuşlandırılması için Kula Belediyesinden de yardım istedi. Belediye görevlilerince ilçenin farklı noktalarına konulacak olan kulübeler sayesinde, vatandaşlara da hayvan sevgisinin önemi anlatılacak. Proje kapsamında okulu ziyaret eden Kula Kaymakamı Kemal Duru ve beraberindekiler, proje önderliğini yapan öğretmenler ve gönüllü öğrencilerden bilgi aldı. Atık malzemelerden oluşturulan kulübeler ile öğrenci ve vatandaşlara hayvan sevgisinin öneminin aşılanacağına dikkat çeken Kaymakam Duru, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere de teşekkür etti.

Son zamanlarda artan sokak hayvanlarına şiddet eylemlerine dikkat çekmek ve hayvan sevgisini öğrencilere daha fazla aşılamak için böyle bir proje başlattıklarını dile getiren okul rehber öğretmeni Gülçin Uysal, “Böyle duyarlı ve sevgi dolu öğrencilere rehberlik ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun gibi doğayı ve her türlü canlıyı yücelten projeleri gerçekleştirmeyi devam etmekte kararlıyız. 'Merhamet etmeyene merhamet olunmaz' hadisinden yola çıkan öğrencilerimize sadece insanlara değil doğadaki tüm canlılara sevgi ve şefkat duygusuyla hareket etmesi gerektiğini halkımıza bir kez daha hatırlattığı için onlarla gurur duyurum. Öğrencilerimizin atık malzemelerden oluşturduğu kulübeler, ilçemizin farklı noktalarına konuşlandırılacak ve vatandaşlarımıza da hayvan sevgisini aşılamak için çeşitli ziyaretler yapmaya devam edeceğiz. Projede emeği geçen öğrencilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kemal Duru ve beraberindekiler, proje kapsamında bilgi aldıktan sonra ortaokul öğrencilerini derste ziyaret etti. Öğrenciler ile birlikte sıraya oturan Kaymakam Kemal Duru, öğrenciler ile birlikte ders işledikten sonra da bir süre sohbet etti.

Kaymakam Kemal Duru’nun okuldaki ziyaretlerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ile Şube Müdürleri İsa Ekiz ve Hüseyin İzci eşlik etti.

MANİSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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