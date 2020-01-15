Yunusemre Kent Tiyatrosu kuruluyor

Kent tiyatrosu kurmak için düğmeye basan Yunusemre Belediyesi ilçedeki genç yetenekleri arıyor. Başvuruların, 24 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılabileceği açıklanırken, eğitimlerin Millet Çarşısındaki konferans salonunda verileceği bildirildi.

Yunusemre Belediyesi kültürel çalışmalarına bir yenisini ekliyor. Kent tiyatrosu kurmaya hazırlanan belediye, genç yeteneklerini arıyor. Çalışmalar kapsamında 8 14 yaş arası için drama eğitimi, yetişkinler için de temel oyunculuk eğitimleri düzenlenecek. Başvurular 24 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılabileceği gibi 444 62 09 no.lu çağrı merkezini arayarak da bilgi sahibi olunabilecek. Tiyatro çalışmalarının en kısa sürede başlayacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi eğitimlerin deneyimli, alanında uzman kişiler tarafından verileceğini belirtti.

Tiyatroya ilgisi olan vatandaşları kent tiyatrosu seçmelerine davet eden Başkan Çerçi, “Sanat ve tiyatro bir toplumun gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda Yunusemre Belediyesi olarak kent tiyatromuzu kurmak için harekete geçtik. Şu anda başvuruları alıyoruz. Eğitimler Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda verilecek. Çocuklarımıza topluluk önünde konuşma becerisi ile empati ve özgüven duygusunu geliştirecek drama eğitimleri, yetişkinlere de temel oyunculuk eğitimi verilecek. Başvurular 24 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Tiyatroya ilgisi olan, yetenekli olduğuna inanan vatandaşlarımızı kent tiyatromuza bekliyoruz” dedi.

MANİSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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