Turgutlu'da kodlama kursu başlıyor

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde 1014 yaş arası çocuklar için 'Kodlama' kursu açılıyor.

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde 1014 yaş aralığı için başlayacak olan kurs, PazartesiÇarşambaCuma 16.3018.30, SalıÇarşambaCumartesi 16.0018.00 saatleri arasında eğitimlerine başlayacak. Kodlama kursuna katılmak isteyen vatandaşların Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabileceği belirtildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Atatürk Kültür Merkezimizin içeriğini zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bir çok kursumuz yeni yerinde çalışmalarına devam ediyor. Sanat ve bilim ile ilgili bir çok kursumuz Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde açılacak. Halk Eğitim Müdürlüğümüzle ile ortaklaşa açacağımız Kodlama kursu ilçemize hayırlı olsun” dedi.

MANİSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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