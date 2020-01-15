Akhisarspor'a zemin engeli

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TFF 1'inci Lig'de Adanaspor'a konuk olacağı ikinci yarının ilk maçının hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor, saha sıkıntısı yaşıyor. Yeşil-siyahlı kulüpte Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenman sahasının zemini kış şartlarında bozuldu. Eski İlçe Stadı'nın zemini de şehirde birçok altyapı ve amatör maç bu tesiste oynandığı için kötü durumda.

Taktik antrenmanlarda güçlük yaşayan Akhisarspor, Adana deplasmanının taktik provasını Spor Toto Akhisar Stadı'nda yapmak zorunda kaldı. Akigo'da sakatlıkları süren Taha ve Uğur Arslan, devrenin ilk maçında takımdaki yerlerini alamayacak. Yeşil-siyahlılarda sezonun ikinci yarısındaki iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletler, maraton 50, kale arkaları 30 TL'den satışa çıktı.



MANİSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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