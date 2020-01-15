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Deniz, öldürüldüğü o eve 5 gün önce taşınmış

DHA

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Deniz Gezginci'nin (36), balkondan giren Zekeriya Ercengiz (36) tarafından öldürüldüğü eve, olaydan 5 gün önce kaçarak, taşındığı ortaya çıktı. 2 çocuk annesinin, ayrılmak istediği Ercengiz'in birlikte yaşadıkları evdeki eşyaları kırması üzerine polisi aradığı, ancak şikayetçi olmayıp, aynı gün çocuklarıyla birlikte, kaçarak, öldürüldüğü adrese yerleştiği öğrenildi.

- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Deniz Gezginci'nin (36), balkondan giren Zekeriya Ercengiz (36) tarafından öldürüldüğü eve, olaydan 5 gün önce kaçarak, taşındığı ortaya çıktı. 2 çocuk annesinin, ayrılmak istediği Ercengiz'in birlikte yaşadıkları evdeki eşyaları kırması üzerine polisi aradığı, ancak şikayetçi olmayıp, aynı gün çocuklarıyla birlikte, kaçarak, öldürüldüğü adrese yerleştiği öğrenildi.
Olay, önceki gece, Hürriyet Mahallesi 222 Sokak'taki 6 numaralı apartmanda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan ve bir lokantada aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Deniz Gezginci, iddiaya göre, birlikte olduğu zeytin fabrikasında işçi olarak çalışan bekar Zekeriya Ercengiz ile ilişkisini bitirmek istedi. Durumu kabullenemediği öne sürülen Ercengiz, kadının yaşadığı 1'inci kattaki eve, dış cepheden tırmanıp balkondan girdi. Gezginci'yi çoğu sırtından 15 kez bıçaklayan Ercengiz, olay yerinden kaçtı.
16 YAŞINDAKİ KIZI KATİLİ SÖYLEDİ VE ŞİKAYETÇİ OLDU
Cinayetle ilgili detaylara DHA ulaştı. Cinayet sırasında evde olan ve olaydan sonra kapıda ağlarken bulunan genç kadının 16 yaşındaki kızı, polise verdiği ifadesinde, "Annem ve 8 yaşındaki kardeşimle birlikte yaşıyorduk. Uyuduğumuz sırada balkon tarafından tıkırtı sesleri duymaya başladık. Annem kalktı. Ben de kalktım. Zekeriya Ercengiz´i elinde bıçakla gördüm. Annem odaya girdi. Kapıyı kilitledi. Ben de kendimi banyoya kilitledim. Adam oda kapısını zorluyor, annem de `Yardım edin´ diye bağırıyordu. Bir süre sonra annemin sesi kesildi. Banyodan çıktığımda adamı elinde bıçakla balkona doğru kaçarken gördüm. Yardım için bağırdım. Evimize balkondan bıçakla giren ve annemi öldüren kişiden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.
5 GÜN ÖNCE KAÇIP, TAŞINMIŞ
Bu arada DHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gezginci ve Ercengiz, bu olaydan aylar önce Akhisar Cumhuriyet Mahallesi´nde kiraladıkları evde birlikte yaşamaya başladı. Bir süre önce ise Deniz Gezginci, ayrılmaya karar verdi. Cinayetten 5 gün önce çift arasında tartışma çıktı. Gezginci eşyalarını toplamak istedi. Bu duruma sinirlenen Ercengiz de eşyaları kırıp, parçalamaya başladı. Deniz Gezginci polisi aradı. Olay yerine gelen Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, evde inceleme yapıp, kırılan eşyaları fotoğrafladı. Ancak daha sonra Deniz Gezginci, şikayetçi olmadığını bildirdi.
Deniz Gezginci aynı gün çocuklarıyla birlikte kaçarak, cinayetin işlendiği adrese taşındı. Polis katil zanlısı Ercengiz´in, kadının taşındığı evi nasıl bulduğunu da araştırıyor.

MANİSA

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:53
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