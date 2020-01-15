Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, E-96 Karayolu Sarıpınar Mahallesi Fatih Caddesi Gümüşçayı Köprüsü çıkışında meydana geldi. Ahmet Şentürk yönetimindeki 45 ZB 819 plakalı yolcu minibüsüyle, Mehmet Leylek'in kullandığı 45 SA 535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Cavide Leylek, Fatma Yasal ve Rabia Aslan yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayı, minibüste bulunanlar yara almadan atlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



MANİSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:19

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.