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Manisa’da gönüllü itfaiyecilik başlıyor

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından altyapısı oluşturulan ve çeşitli illerde uygulaması yapılan 'Gönüllü İtfaiyecilik' anlayışı Manisa'da da oluşturulmaya başlandı. İlk adımı atılan çalışma için Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar alındı.

Manisa’da gönüllü itfaiyecilik başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından altyapısı oluşturulan ve çeşitli illerde uygulaması yapılan ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ anlayışı Manisa’da da oluşturulmaya başlandı. İlk adımı atılan çalışma için Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde karar alındı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü hizmetlerin ve projelerin yanında sosyal belediyecilik anlamında da projelerine ilkleri ve yenileri eklemeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından altyapısı oluşturulan, alacakları 36 saat teorik, 36 saat uygulamalı eğitimin ardından toplumsal olaylar ve yangınlarda bilfiil müdahalede bulunma yetisine sahip olacak gönüllü itfaiyecilik için Manisa Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclisinde alınan karar ile kabul edildi.

Özel kimlik kartları olacak
Manisalı vatandaşları gönüllü itfaiyeciliğe başvurmaları konusunda davet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, toplamda 72 saat eğitim alacak olan gönüllü itfaiyecilerin özel kimlik kartlarına sahip olacaklarını kaydetti. Yürütülecek projede en önemli hedefin yangın çıkmasını önlemek, çıkan yangında zararı en aza indirecek bilinçli davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Öztozlu, “Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde, ABD’de, Asya ülkelerinde bu uygulama yapılıyor. Gönüllü İtfaiyecilik projesi mecliste alınan karar ile de Manisa’da da başlıyor” dedi.

Projeyi yaklaşık 6 aylık bir sürede araştırarak incelediklerini belirten Öztozlu, “Bu proje bizim planladığımız projeler arasında yer alıyordu. İtfaiye yönetmeliğinde de proje için herhangi bir engel bulunmuyor. Bu proje özellikle gelişmiş ülkelerde başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bildiğimiz kadarıyla Almanya’da 70 bin kadar profesyonel itfaiyeci varken, 1 milyon 150 bin civarında gönüllü itfaiyeci var. Bu rakam Japonya’da 962 bin, ABD’de 800 bin” diye konuştu.

Uygulamanın sürdürülebilir olmasına dikkat çekti
Projenin uygulanabilir olmasına vurgu yapan Ali Öztozlu, “Uygulamanın altyapısının sağlam olması gerek. Yurtdışındaki uygulamaları araştırdık. Ülkemizde bazı belediyelerde bu uygulama başlatılmış ama belli bir noktadan sonra ilerleme sağlanmamış. Manisa’da güçlü bir itfaiye teşkilatımız var. 640 personel, 116 aracımız ve 56 müfrezemiz ile Manisa için 7/24 görev başındayız. Bu projedeki amacımız sadece yangınlara müdahale etmek değil. Hedeflerimizde yangını önleme konusunda vatandaşları bilinçlendirmek var. Profesyonel itfaiye teşkilatı olay yerine gelmeden gönüllü itfaiyeci arkadaşlar ilk müdahaleyi yapacak durumda olacaklar. Bu olay sadece hortum tutarak yangın söndürmek anlamını taşımıyor. İtfaiye araçları olay yerine gelmeden önce gönüllü arkadaşlar önce trafik güvenliğini sağlamada, açık olan doğalgaz vanasını kapatmada, panik durumunda bulunan vatandaşları sakinleştirmede ve yönlendirmede yardımcı olacaklar. Bunlar küçük görünse de büyük önem taşıyan konular. Bütün bunları yapmak da en az yangını söndürmek kadar önemli bir durum. Bu konularda vatandaşlarımızı eğitmeyi planlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Teorik ve uygulamalı eğitim alacaklar
Projenin yürütülmesi konusunda bilgiler veren Öztozlu, gönüllü itfaiyecilerin de normal personeller gibi eğitim alacaklarını belirterek, “36 saat teorik, 36 uygulamalı eğitim olmak üzere 72 saat eğitim alacaklar. Eğitimlerin ardından sınava tabi tutulacaklar. Sınavda başarılı olan arkadaşların itfaiye personellerine benzer kimlik kartları olacak. Büyük toplumsal olaylarda, yangınlarda müdahale konusunda yeterli donanım ve ekipmana sahip olacaklar. Kıyafetlerini ve tesisatlarını sağlayacağız. Öğrenciler, emekli askerler, polisler, muhtarlar, STK’lar bu projede hedef kitlemiz. Tabi ki bu kişilerle sınırlı kalmayacağız. Gönüllü itfaiyecilik yapmak isteyen herkesi başvuruda bulunmaya davet ediyoruz. Projeyi hayata geçirdiğimizde gerekli protokollerin sağlanmasının ardından gönüllü itfaiyecilerin orman yangınlarına karşı da görev almalarını hedefliyoruz” dedi.

Nöbet tutabilecekler
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, seçilen gönüllü itfaiyecilerden nöbet tutmak isteyen olursa, bunlar için saat belirleyerek nöbet tutturabileceklerini söyledi. Gönüllü itfaiyecilerin herhangi bir olumsuz durum karşısında kendilerine yardımcı olacaklarını belirten İnal, “Projenin ilerleyen zamanlarında gönüllülerin telefonlarına program da kurulacağını belirterek, STK’lar ile görüşerek onlara da gerekli eğitimler verilecek. Bu proje ile ilgili olarak hedeflerimiz büyük. Bu hedefler birden değil zamanla gerçekleşecek. Manisa’da 2016 yılından bu yana 410 bin kişiye eğitim verdik. Yaptığımız çalışmalarda gönüllü itfaiyeciliğe eğilimin fazla olduğunu gördük. Bunu da fırsata çevirmek istiyoruz” diye konuştu.

MANİSA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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