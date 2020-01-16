Manisalı kadınlar saçılacak 7 ton şifalı macunu yapmaya başladı

- MANİSA'da, 480'incisi düzenlenecek Mesir Macunu Festivali'nin hazırlıkları sürüyor. Manisalı kadınlar, bu yıl 1419 Nisan tarihleri arasında yapılacak festivalde, Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılacak 7 ton mesir macununu hazırlamaya başladı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan mesir macununun tanıtıldığı Manisa Mesir Macunu Festivali'nin hazırlıklarına, Manisa'yı, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin Şehzadeler ilçesindeki atölyesinde başlandı. Atölyede 15 kadın tarafından hazırlanan mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor. 5 asırlık geleneği sürdüren kadınlar, şifa saçan macunları geleneksel yöntemlerle yapıp, saçıma hazır hale getiriyor. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, festivalin Nisan ayında düzenleneceğini belirterek, "21 Mart'ta temsili karma töreni yapılacak. 14 Nisan'da başlayan festival haftası, 19 Nisan'daki saçım finaliyle sonlanacak. Bu yıl yabancı ülkelerden 500'e yakın misafirimiz gelecek. 7 ton mesir saçılacak" dedi.

Saçım gününe kadar günde 8 saatlik çalışmayla 7 ton mesiri üreteceklerini ifade eden kadınlar da çalışmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. 7 yıldır mesir macunu yapan evli ve 2 çocuk annesi Selda Kayan (42), şeker ve suyu kaynattıktan sonra macunu 1 gün dinlendirdiklerini, ardından macunun 41 çeşit baharatla buluştuğunu anlattı. Kayan, "Mesir macunları tek tek kesilip ardından paketlenmesi için bizim önümüze geliyor. Şifalı mesir macunlarını 6 renkteki kağıtlarla sarıyoruz. Ardından çuvallarımıza doldurup saçıma hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

15 yıldır mesir macunu yapan evli ve 3 çocuk annesi Fatma Hanım Suna (51) ise, "Her yıl bu aylarda başlıyoruz mesir macunu hazırlamaya. Gerçekten çok zevkli ve heyecanlı. Yorucu olmasına rağmen çok güzel götürüyoruz bu işi. Hele de mesirlerimizin caminin kubbelerinden saçılmasını görmek ayrı bir keyif" dedi.

MESİR MACUNUNUN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539'dan bu yana on binlerce insan Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar.

MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Diğer özellikleri arasında ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz. Macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir. Çocuğu olmayanların mesir macunundan yerse çocukları olur.

41 ÇEŞİT BAHARAT VAR

Mesir macununun içerisinde şu baharatlar yer alıyor;

Tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çöre otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu, günbalı.



MANİSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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