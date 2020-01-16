(Özel) Taş sesi yerini, kitap okuma sessizliğine bıraktı Kahvehanede okey oynamayı bırakıp çocuklarla birlikte kitap okudular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Taş sesi yerini, kitap okuma sessizliğine bıraktı Kahvehanede okey oynamayı bırakıp ...

İHA

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan MANEP 2023 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula'da eğitim hayatını sürdüren Fatih Ortaokulu da, 'Bana bir masal oku' projesi başlattı. Proje kapsamında kıraathaneleri ziyaret eden öğrenciler, vatandaşlar ile birlikte kitap okudu.

(Özel) Taş sesi yerini, kitap okuma sessizliğine bıraktı Kahvehanede okey oynamayı bırakıp çocuklarla birlikte kitap okudular

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan MANEP 2023 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula’da eğitim hayatını sürdüren Fatih Ortaokulu da, ‘Bana bir masal oku’ projesi başlattı. Proje kapsamında kıraathaneleri ziyaret eden öğrenciler, vatandaşlar ile birlikte kitap okudu.
Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ve tüm ilçelerde uygulanan 'Manisa her yerde okuyor' projesi son hızıyla devam ediyor. Valilik tarafından başlatılan projeye özen gösteren ve çeşitli etkinlikler ile projeyi uygulayan Kula Fatih Ortaokulu, geçtiğimiz günlerde pazar esnafı ile birlikte pazar tezgahlarında kitap okuduktan sonra şimdi de farkındalık oluşturmak amacıyla kıraathaneleri ziyaret ederek, vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Kahvedeki okey taşlarının sesi, yerini kitap okuma sessizliğine bırakırken, vatandaşlar da bu projeden oldukça memnun kaldı. Kahvehanede öğrenciler ile birlikte kitap okuyan ihtiyar heyeti de, okudukları hikaye kitaplarını öğrencilere anlattı.
Kahvedeki taş sesinin yerini kitap okuma sessizliğine bıraktığını ifade eden 62 yaşındaki Mehmet Ay, “Manisa Valiliği tarafından başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Fatih Ortaokulu öğrencileri ile birlikte kahvehanede kitap okuduk. Kahvedeki gürültülü taş sesi, yerini kitap okuma sessizliğine bıraktı. Bizler de yavrularımıza hikaye kitapları okuyarak güzel bir gün geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Kitap okumanın yeri ve zamanı olmadığına dikkat çeken 5. sınıf öğrencisi Raz Asu Özturan ise, “Bugün öğretmenimiz ve arkadaşlarımla beraber Taş Mahalle Kahvehanesine geldik. Kitap okuma sadece okulda değil, her yerde olur. Kitap okumanın yeri ve zamanı yoktur. Kahvedeki büyüklerimizin okuduğu kitapları dinledik. Çok güzel bir gün geçirdik. Bütün öğrenci arkadaşlarımı böyle güzel projelere davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kitap okumanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli etkinlikler ile projeye destek verdiklerini aktaran Fatih Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Tamer Beşbaş, “Manisa Valiliğimizin düzenlediği 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında bugün Taş Mahalle Kahvehanesine konuk olduk. Buraya geldiğimiz vatandaşlar oyun oynuyordu. Vatandaşlar oyunlarını bırakıp bizi güzelce karşıladılar, bize güzel masallar okudular. Kendileri de mutlu oldular, bizleri de mutlu ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir izlenim bırakmışızdır. Artık evlerinde kendi çocuklarına, torunlarına ve ailelerine her gün kitap okuyacaklar. Öyle söz verdiler. Bu projeyi başlatan Manisa Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze ve bu projede emeği geçen herkese okulumuz ve ilçemiz adına teşekkür ederiz” dedi.

MANİSA

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:20
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu'da çocuk tiyatro ekibine büyük alkış
YEREL HABERLER Turgutlu'da çocuk tiyatro ekibine büyük alkış
Manisalı kadınlar saçılacak 7 ton şifalı macunu yapmaya başladı
YEREL HABERLER Manisalı kadınlar saçılacak 7 ton şifalı macunu ...
Otomobilden savrulan çocuğun babası hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Otomobilden savrulan çocuğun babası hakkında işlem ...
Manisa’da gönüllü itfaiyecilik başlıyor
YEREL HABERLER Manisa’da gönüllü itfaiyecilik başlıyor
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Manisa Valiliği'nden 'Volkswagen' uyarısı
YEREL HABERLER Manisa Valiliği'nden 'Volkswagen' uyarısı
Manisa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Başkan Kayda, ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’ne katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ...
Deniz, öldürüldüğü o eve 5 gün önce taşınmış
YEREL HABERLER Deniz, öldürüldüğü o eve 5 gün önce taşınmış
Salihli'de fidan dikme etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Salihli'de fidan dikme etkinliği düzenlendi
Görme engelliler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı Sesin geldiği yöne odaklanan görme engelliler hedefi 12’den vurdu Görme engellilerin desteğiyle Spil Dağı Milli Parkı’ndaki hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Görme engelliler kar topu oynamanın mutluluğunu ...
Yunusemre’de badminton çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de badminton çalışmaları devam ediyor
Akhisarspor'a zemin engeli
YEREL HABERLER Akhisarspor'a zemin engeli
İki yıldır kaçmayı başaran şahıs jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER İki yıldır kaçmayı başaran şahıs jandarmadan kaçamadı
Turgutlu'da kodlama kursu başlıyor
YEREL HABERLER Turgutlu'da kodlama kursu başlıyor
Yunusemre Kent Tiyatrosu kuruluyor
YEREL HABERLER Yunusemre Kent Tiyatrosu kuruluyor
Futboldan ilham aldılar ‘Kitap Ligi’ kurdular
YEREL HABERLER Futboldan ilham aldılar ‘Kitap Ligi’ kurdular
Atık malzemeler sokak hayvanları için kulübe oldu
YEREL HABERLER Atık malzemeler sokak hayvanları için kulübe oldu
Volkswagen gelmeden dolandırıcıları türedi
YEREL HABERLER Volkswagen gelmeden dolandırıcıları türedi
Salihli’de spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Salihli’de spor güvenlik kurulu toplantısı yapıldı
Hastanenin konferans salonunda kitap okudular
YEREL HABERLER Hastanenin konferans salonunda kitap okudular
Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü Olay anı ...
Otomobilin açılan kapısından düşen çocuk ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobilin açılan kapısından düşen çocuk ölümden ...
Manisa FK'da tek hedef şampiyonluk
YEREL HABERLER Manisa FK'da tek hedef şampiyonluk

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X