(Özel) Taş sesi yerini, kitap okuma sessizliğine bıraktı Kahvehanede okey oynamayı bırakıp çocuklarla birlikte kitap okudular

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan MANEP 2023 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Kula’da eğitim hayatını sürdüren Fatih Ortaokulu da, ‘Bana bir masal oku’ projesi başlattı. Proje kapsamında kıraathaneleri ziyaret eden öğrenciler, vatandaşlar ile birlikte kitap okudu.

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ve tüm ilçelerde uygulanan 'Manisa her yerde okuyor' projesi son hızıyla devam ediyor. Valilik tarafından başlatılan projeye özen gösteren ve çeşitli etkinlikler ile projeyi uygulayan Kula Fatih Ortaokulu, geçtiğimiz günlerde pazar esnafı ile birlikte pazar tezgahlarında kitap okuduktan sonra şimdi de farkındalık oluşturmak amacıyla kıraathaneleri ziyaret ederek, vatandaşlarla birlikte kitap okudu. Kahvedeki okey taşlarının sesi, yerini kitap okuma sessizliğine bırakırken, vatandaşlar da bu projeden oldukça memnun kaldı. Kahvehanede öğrenciler ile birlikte kitap okuyan ihtiyar heyeti de, okudukları hikaye kitaplarını öğrencilere anlattı.

Kahvedeki taş sesinin yerini kitap okuma sessizliğine bıraktığını ifade eden 62 yaşındaki Mehmet Ay, “Manisa Valiliği tarafından başlatılan 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, Fatih Ortaokulu öğrencileri ile birlikte kahvehanede kitap okuduk. Kahvedeki gürültülü taş sesi, yerini kitap okuma sessizliğine bıraktı. Bizler de yavrularımıza hikaye kitapları okuyarak güzel bir gün geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kitap okumanın yeri ve zamanı olmadığına dikkat çeken 5. sınıf öğrencisi Raz Asu Özturan ise, “Bugün öğretmenimiz ve arkadaşlarımla beraber Taş Mahalle Kahvehanesine geldik. Kitap okuma sadece okulda değil, her yerde olur. Kitap okumanın yeri ve zamanı yoktur. Kahvedeki büyüklerimizin okuduğu kitapları dinledik. Çok güzel bir gün geçirdik. Bütün öğrenci arkadaşlarımı böyle güzel projelere davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kitap okumanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli etkinlikler ile projeye destek verdiklerini aktaran Fatih Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Tamer Beşbaş, “Manisa Valiliğimizin düzenlediği 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında bugün Taş Mahalle Kahvehanesine konuk olduk. Buraya geldiğimiz vatandaşlar oyun oynuyordu. Vatandaşlar oyunlarını bırakıp bizi güzelce karşıladılar, bize güzel masallar okudular. Kendileri de mutlu oldular, bizleri de mutlu ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir izlenim bırakmışızdır. Artık evlerinde kendi çocuklarına, torunlarına ve ailelerine her gün kitap okuyacaklar. Öyle söz verdiler. Bu projeyi başlatan Manisa Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze ve bu projede emeği geçen herkese okulumuz ve ilçemiz adına teşekkür ederiz” dedi.

