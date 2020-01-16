Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü

- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Akif Zeybek (35), hasta buzağıyı otomobilin arka kısmına koyup veterinere götürdü.

Turgutlu'nun kırsal mahallesi Kayrak'taki bir arkadaşının hastalanan buzağısını otomobilinin arka kısmına alan besici ve çiftçi Akif Zeybek, hayvanı ilçe merkezindeki bir veterinere götürmek üzere yola çıktı. Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sürücülerden biri, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zeybek, "Arkadaşımın buzağısı rahatsızdı. Benden yardım istedi. Veterinerin gelmesi uzun sürebilirdi. Ben de araca koyup, veterinere götürdüm. Buzağının sağlığı iyi. Buralarda adet böyle" dedi.



MANİSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:20

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.