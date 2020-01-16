Manisa FK Oğuzhan'la imzaladı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalıp liderliği Yılport Samsunspor'a kaptıran Manisa Futbol Kulübü, aynı grupta yer alan Hekimoğlu Trabzon'dan Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

Her iki kanatta da oynayabilen 23 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzalandı. Oğuzhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayal olana değil, gerçek olana gidiyorum" ifadesini kullandı. Ligin ilk yarısında Hekimoğlu Trabzon formasıyla toplam 14 maça çıkan Oğuzhan, 1135 dakika sahada kaldı. Ağları 2 kez sarsan kanat oyuncusu, Sancaktepe, Osmanlıspor ve Kırklarelispor formalarını giydi.



MANİSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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