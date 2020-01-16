Akhisarspor'un yolu zorlu

TFF 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına cumartesi günü Adanaspor deplasmanında başlayacak Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kendilerini çok zorlu bir devrenin beklediğini söyledi.

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda mevcut kadronun da Süper Lig hedefine ulaşacağına inandığını yenileyen Altıparmak, "Kamp döneminde ilk yarıda şans bulamayan bazı isimler üzerinde özellikle durduk. Kafasından takımda kalıp kalmayacağını geçiren birkaç futbolcuya herkese ihtiyacımız olduğunu söyledik. Biz zaten şampiyonluk için kurulmuş, ligin en tecrübeli kadrolarından birine sahibiz. Camia olarak kenetlenip tek hedef olan Süper Lig'e adım adım yürüyeceğiz" dedi.

Akhisarspor'da Adana deplasmanı öncesi Taha ve Uğur Arslan'ın sakatlıkları sürüyor.

PANKART KRİZİ

Akhisarspor'da Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki taraftar pankartlarının kimliği belirsiz şahıslar tarafından sökülüp çöpe atılması tepki yarattı. Taraftar grupları sosyal medyada pankartların kaldırılmasına tepki gösterirken tesisin sahibi Akhisar Belediyesi, olayı 13 Ocak Pazartesi günü stada gelen 5 kişilik bir grubun yaptığını tespit ettiklerini, konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.



MANİSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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