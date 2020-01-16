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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akhisarspor'un yolu zorlu

DHA

TFF 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına cumartesi günü Adanaspor deplasmanında başlayacak Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kendilerini çok zorlu bir devrenin beklediğini söyledi. 

TFF 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına cumartesi günü Adanaspor deplasmanında başlayacak Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kendilerini çok zorlu bir devrenin beklediğini söyledi. 
Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda mevcut kadronun da Süper Lig hedefine ulaşacağına inandığını yenileyen Altıparmak, "Kamp döneminde ilk yarıda şans bulamayan bazı isimler üzerinde özellikle durduk. Kafasından takımda kalıp kalmayacağını geçiren birkaç futbolcuya herkese ihtiyacımız olduğunu söyledik. Biz zaten şampiyonluk için kurulmuş, ligin en tecrübeli kadrolarından birine sahibiz. Camia olarak kenetlenip tek hedef olan Süper Lig'e adım adım yürüyeceğiz" dedi. 
Akhisarspor'da Adana deplasmanı öncesi Taha ve Uğur Arslan'ın sakatlıkları sürüyor.
PANKART KRİZİ
Akhisarspor'da Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki taraftar pankartlarının kimliği belirsiz şahıslar tarafından sökülüp çöpe atılması tepki yarattı. Taraftar grupları sosyal medyada pankartların kaldırılmasına tepki gösterirken tesisin sahibi Akhisar Belediyesi, olayı 13 Ocak Pazartesi günü stada gelen 5 kişilik bir grubun yaptığını tespit ettiklerini, konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

MANİSA

16 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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