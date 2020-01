Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek oldu SGK GSS Tescil ve Prim Dairesi Başkanı Uğur Ünalan: "Şu anda dünyada bir numarayız. Türkiye’deki sağlık sistemi şu anda mükemmel durumda" "Ülkemizde 8 milyon 100 bin civarında vatandaşın sağlık primi devlet tarafından karşılanıyor"

Türkiye’nin sağlık sisteminin mükemmel durumda olduğunu ve dünyaya eşi benzeri olmadığını belirten Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Dairesi Başkanı Uğur Ünalan Manisa’da düzenlediği basın toplantısıyla genel sağlık sigortası alanındaki güncel değişiklikleri ve yeni çalışmaları paylaşırken merak edilen konulara da açıklık getirdi.

Manisa SGK İl Müdürlüğünü ziyaret eden ve gerçekleştirdiği personel bilgilendirmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında genel sağlık sigortası alanındaki güncel değişiklikleri, yeni çalışmaları paylaşan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Dairesi Başkanı Uğur Ünalan basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.

SGK Manisa İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt ve Müdür yardımcılarının katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt 2020 için uygulanacak olan GSS prim miktarı ve Manisa’daki verileri paylaştı. Kurt, “2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla beraber özellikle sağlık alanında tüm dünyaya model teşkil eden bir dönüşümü yaşadık. Sağlıktaki bu reformla beraber 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası sistemi de ülkemizde zorunlu bir hale geldi ve sadece 2020 yılı için aylık 88 lira prim ödeyerek herhangi bir sigortalılık statüsünde çalışmayan yani işçi, esnaf, memur, emekli veya bu saydığım kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan vatandaşlarımızın da sağlık hizmetlerine erişimini mümkün hale getirdik. Şu an Manisa’da 151 bin genel sağlık sigortalımız var. Bunların 102 bininin primleri devletimiz tarafından karşılanmakta. Eski Yeşil Kart adıyla anılabilir. 49 bin kadar vatandaşımız da genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemekteler” dedi.



Kayıt dışına taviz yok

Bir gazetecinin kayıt dışı çalışan yabancı uyruklularının durumunu sorması üzerine Kurt şunları söyledi: “Sahada sosyal güvenlik denetmenlerimiz eliyle çok güçlü ve sürekli varlık gösteriyoruz. Kayıt dışı istihdamla ilgili yapmış olduğumuz denetimlerde Suriyeli veya başka bir uyruktaki kişilerin de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan yabancı çalışma izni alınmaksızın çalıştırılmasına kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Denetimlerimiz esnasında ayrıcalık tanımaksızın, göz ardı etmeksizin mutlak surette bunları da tespit ediyor, uygulanan idari para cezalarını da işverenlerimize tebliğ ediyoruz.”

Hiçbir sigortalılık statüsüne tabi olmayanların 2020 yılı için aylık 88,29 TL ödemek suretiyle kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları için sağlık hizmetlerinden faydalanabildiklerini dile getiren Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Dairesi Başkanı Uğur Ünalan, “GSS primini ödeyecek ekonomik imkana sahip olmayanlar ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunarak gelir tespiti talep edebilirler. Yapılan gelir testi sonucunda aynı hane içinde yaşayanların kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden yani 981 TL’den az ise bu kişilerin primleri devlet tarafından karşılanmaktadır” dedi.



“Artık hastanelerde kimse rehin kalmıyor”

Gerçekleştirilen reformla birlikte önemli adımlar atıldığını anlatan Ünalan, “Gerçekleştirilen sistem ülkemizde çok önemli bir sorun olan sağlık sisteminin iyileşmesi, düzeltilmesi ve insanımızın maruz kaldığı farklı uygulamaların ortadan kaldırılarak yeni bir reform niteliği taşımaktadır. Bu anlamda geçmişte hastane kapılarında sabahın erken saatlerinde, gecenin geç saatlerinde vatandaşlarımızın hastane kuyruklarında ne kadar çile çektiğine hepimiz şahit oluyorduk. Bu reformla birlikte bugün Türkiye’de o sıkıntıların sona erdiğini maddi anlamda kimsenin hastaneden icra yoluyla, çıkarılmama gibi, rehin tutulduğunu şu anda Türkiye’de çok şükür duymuyoruz, görmüyoruz, bilmiyoruz” diye konuştu.



"Suriyeliler bizim çatımız dışında"

Bir gazetecinin toplumda Suriyelilerin ücretsiz bakıldığı yönünde bir algı olduğunu sorması üzerine Ünalan, “Suriyeliler bizim 62’ye E kapsamında yada 60’a C kapsamında değerlendiriliyor diye birçok vatandaşımızın serzenişi bu yöndeydi. Suriyeliler bu kapsam dışında. Tamamen bizim şemsiyemizin, çatımızın dışında tutuluyor. Onların kendi statüleri kapsamında sağlık hizmeti aldıklarına şahit oluyoruz. Vatandaşa bunu doğru anlatmak, doğru iletmek gerekiyor. Burada maalesef Türkiye’deki kendi vatandaşlarımız zaman zaman o serzenişte bulunuyorlar. Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrenciler ise 60'a D kapsamında 706 TL gibi bir ücreti ödemeleri kaydıyla, Türkiye’deki sağlık sisteminden, sağlık hizmetinden faydalanabiliyor. Özellikle uluslararası öğrencilerle ilgili belli süreler koyuyoruz. Onların sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde müracaatlarının olması gerekiyor. Bu anlamda o müracaatı geçirdiklerinde maalesef sağlık hizmetlerinden faydalanamaz duruma geliyorlar. Biz bununla ilgili de yeni bir reform niteliği taşıyan bir düzenlememizi hayata geçireceğiz ve bu mağduriyetlerin önüne geçmiş olacağız. Ülkemizde kendi primini ödeyen yabancı uyruklu öğrencimiz yaklaşık 3 bin 500 kişi. YTB kapsamında burslu olarak ülkemize gelen öğrencilerin primleri de YTB kapsamında ödeniyor. Yaklaşık 12 bin kişi de YTB kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencimiz var. Toplamda 15 bin 500 öğrencimiz var. Bunlara da sağlık hizmeti sunuyoruz, ücretlerini alarak” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de 8 milyondan fazla kişi sağlıktan ücretsiz yararlanıyor

Türkiye genelinde GSS kapsamında faydalanan kişilerden de bahseden Ünalan, “Ülkemizde 8 milyon 100 bin civarında eski adıyla Yeşil Kartlı dediğimiz primlerini devletin ödediği vatandaşımız var. 2 milyon 100 bin civarında da 60’a G kapsamında kendi primini kendi ödeyen kişi sayımız var. Şu anda dünyada bir numarayız. Bu anlamda övünerek ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu övünerek ifade ediyor. Gerçekten Türkiye’deki sağlık sistemi şu anda mükemmel durumda. Ücret olarak da değerlendirdiğimizde yaklaşık 89 Lira ödediğinizde tüm özel hastanelerde dahil olmak üzere her tarafa gidebiliyorsunuz. Var mı dünyada böyle bir örneği? Mümkün değil. Yurt dışındaki akrabalarımıza, vatandaşlarımıza sorduğumuzda sağlık için dünyanın parasını ödediklerini ifade ediyorlar ama Türkiye’ye geldiklerinde bu mutluluğu kendileri görüyor, yaşıyor” dedi.

