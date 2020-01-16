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Manisa’da bin 260 gence Sarıkamış temalı film izletildi

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sarıkamış Harekatının 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Manisa'da 5 gün boyunca toplam bin 260 gence Sarıkamış'ta vatan uğruna şehadete yürüyen kahramanların hikayesinin anlatıldığı "Beyaz Hüzün" sinema filmi izletildi.

Manisa’da bin 260 gence Sarıkamış temalı film izletildi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sarıkamış Harekatının 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Manisa'da 5 gün boyunca toplam bin 260 gence Sarıkamış’ta vatan uğruna şehadete yürüyen kahramanların hikayesinin anlatıldığı “Beyaz Hüzün” sinema filmi izletildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla, ortaokul, lise, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, gençlik merkezleri gençleri ve sporcuları, Magnesia AVM Sinema Salonu'nda Sarıkamış harekatının konu edildiği “Beyaz Hüzün” adlı film ile buluşturuldu. Öğrenciler, Beyaz Hüzün filmiyle, 1914 yılında binlerce askerimizin şehadete yürüdüğü Sarıkamış’taki o ruha tanıklık ederken, tarihe de adeta yolculuk ettiler. Sinema etkinliğini, milli manevi değerleri gençlere daha etkin şekilde aktarmak, vatan sevgisini aşılamak ve onlara tarih bilincini kazandırmak amacıyla organize ettiklerini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bakanlığımızca gençlerimize yönelik önemli bir bir etkinlik daha düzenledik. Organizasyonun faydalı geçtiğine inanıyorum. Milletleri millet yapan destanlar vardır. Sarıkamış da bu destanlardan biridir. Sarıkamış, vatana adanmışlığın destanıdır. Atalarımız, dönmeyeceklerini bile bile bu vatan uğruna canlarını seve seve feda ettiler. Şehitlerimiz o gün vatana nasıl sahip çıkmışsa bizler de bugün aynı şekilde vatanımıza sahip çıkacağız. Yarınlarımıza da geçmişimizi en iyi şekilde anlatacağız. Vatan için gözünü kırpmadan şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.
Öztürk ayrıca, organizasyona destek veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e de teşekkür etti.
Filmi çok beğenen öğrenciler, oldukça duygu dolu anlar yaşadılar. Öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler.

MANİSA

16 Ocak 2020 Perşembe

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