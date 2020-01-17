Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına Manisalı iş insanı talip oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına Manisalı iş insanı talip oldu

DHA

TRABZON'da, 2 yıl önce havalimanına inişi sırasında pistten çıkan ve denize 25 metre kala toprağa saplanmasının ardından kullanılmaz hale gelen ve Yomra Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmek için alınan ancak maliyeti yüksek bulununca atıl durumda kalan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına Manisalı iş insanı Celal Darcan talip oldu. Darcan, uçağı Kosova'ya götürüp, restorana çevirmeyi planladıklarını söyledi.

TRABZON'da, 2 yıl önce havalimanına inişi sırasında pistten çıkan ve denize 25 metre kala toprağa saplanmasının ardından kullanılmaz hale gelen ve Yomra Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmek için alınan ancak maliyeti yüksek bulununca atıl durumda kalan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına Manisalı iş insanı Celal Darcan talip oldu. Darcan, uçağı Kosova'ya götürüp, restorana çevirmeyi planladıklarını söyledi.
AnkaraTrabzon seferini yapan bir havayolları şirketine ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ile 6 mürettebatı hiçbir sorun yaşanmadan tahliye etti. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi. Yaşanan olayın ardından 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçağın yapılan incelemesinde, aldığı hasar nedeniyle bir daha uçamayacak durumda olduğuna karar verildi. Kullanım dışı kalan uçak, 15 ay önce Trabzon'un Yomra ilçesine getirildi. Yoma Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmek istenen uçağın, 1,5 milyon lira maliyet gerektirdiğinin belirlenmesi üzerine projeden vazgeçildi. Uçak, kaderine terkedildi.
'KENDİLERİNDEN HABER BEKLİYORUZ'
Ancak uçağa sürpriz bir talip çıktı. Manisalı besici, iş insanı Celal Darcan, restorana dönüştürmek üzere uçağa talip oldu. Darcan, uçağı Yomra'nın başına dert olmaktan kurtaracağını belirterek, "Bu konuda girişimde bulunup, Yomra Belediye Başkanı ile görüştük. Kendilerinin gazetelere vermiş olduğu 'Uçak ilçemizin başına dert oldu' beyanatlarını hatırlatıp, uçağı oradan kaldırıp, restoran haline getirebileceğimizi söyledik. Kendileri de olumlu baktılar ancak tabii ki tek başlarına karar veremedikleri için hiyerarşik yapıya uygun şekilde bizim onlardan haber beklememizi rica ettiler. Biz de an itibari ile verilecek kararı bekliyoruz" dedi.
'MALİYETİ 250 BİN DOLAR'
Projenin maliyetinin toplamda 250 bin dolar olduğunu belirten Darcan, "Biz bu uçağı alırsak Kosova'ya götüreceğiz. Balkanlar da henüz uçak restoran yok. Biz Türkler olarak bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Uçağı yaklaşık 2 bin kilometre yolculuk yaptırıp, Kosova'ya götüreceğiz. 8-9 ay gibi bir çalışma sonrasında uçağı hayata döndüreceğiz. Götürdüğümüzde ilk işimiz uçağın en tepesine Türk bayrağını dikip, dalgalandırmak olacaktır. Uçak içerisinde yapacak olduğumuz restoran da tamamen Türk vatandaşlarımızı istihdam edeceğiz. Yaklaşık 15 kişiyi çalıştırmayı planlıyoruz. Bu uçağın sadece oradan kaldırılıp karayoluyla götürülmesi 100 bin dolar, uçağın restorana dönüşmesinde ise 150 bin dolar. Özetle, toplam da 250 bin dolar gibi bir para harcamayı planlıyoruz. Umuyoruz ki bize olumlu bir dönüş olur. Umuyoruz ki şu an ilçenin başına dert olan uçak Kosova'da bizim için bir ekmek kapısı olur" dedi.
Darcan, eğer uçağı Kosova'ya götürüp, restorana dönüştürebilirlerse, oraya gelen Türk milleti adına canını seve seve veren şehitlerin yakınları ve gazilere hizmeti ise kesinlikle ücretsiz vereceklerini kaydetti.

MANİSA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktı
Salihli'de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı
YEREL HABERLER Salihli'de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı
Başkan Ergün MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye projelerini sundu
YEREL HABERLER Başkan Ergün MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye projelerini ...
Başkan Öner:"Sorunların ötelenmesi eğitim problemlerine çözüm olmayacaktır" Manisa Eğitim-Bir-Sen'den yarı yıl değerlendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Öner:"Sorunların ötelenmesi eğitim ...
Manisa'da cinsel saldırı suçundan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da cinsel saldırı suçundan 4 kişi tutuklandı
Akhisar’da usulsüz parklanmaya cezai işlem
YEREL HABERLER Akhisar’da usulsüz parklanmaya cezai işlem
Manisalı atıcılık sporcusundan 2.’lik
YEREL HABERLER Manisalı atıcılık sporcusundan 2.’lik
Manisa’da bin 260 gence Sarıkamış temalı film izletildi
YEREL HABERLER Manisa’da bin 260 gence Sarıkamış temalı film ...
Demircili esnaf yaptığı uygulamayla tasarrufa geçti
YEREL HABERLER Demircili esnaf yaptığı uygulamayla tasarrufa geçti
Savunma sanayisinin zirvesi Manisa’da buluştu
YEREL HABERLER Savunma sanayisinin zirvesi Manisa’da buluştu
Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek oldu SGK GSS Tescil ve Prim Dairesi Başkanı Uğur Ünalan: "Şu anda dünyada bir numarayız. Türkiye’deki sağlık sistemi şu anda mükemmel durumda" "Ülkemizde 8 milyon 100 bin civarında vatandaşın sağlık primi devlet tarafından karşılanıyor"
YEREL HABERLER Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek oldu SGK GSS ...
2019 yılında Manisa’da CİMER’e 12 bin 20 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER 2019 yılında Manisa’da CİMER’e 12 bin 20 başvuru ...
Akhisarspor'un yolu zorlu
YEREL HABERLER Akhisarspor'un yolu zorlu
Turgutlulu öğrenciler diledikleri kitaba ulaşabilecek
YEREL HABERLER Turgutlulu öğrenciler diledikleri kitaba ulaşabilecek
Manisalı öğrencilerden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Manisalı öğrencilerden anlamlı etkinlik
Manisa FK Oğuzhan'la imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK Oğuzhan'la imzaladı
Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü
YEREL HABERLER Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü
Direksiyon eğitmenleri Şehzadeler'de yetişiyor Çevre il ve ilçelerden kurslara yoğun ilgi
YEREL HABERLER Direksiyon eğitmenleri Şehzadeler'de yetişiyor Çevre ...
Başkan Dutlulu: "Her siyasi kimlikten insanın belediyesi olmak için çalışıyoruz” Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’dan yoğun mesai
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu: "Her siyasi kimlikten insanın ...
Salihli Belediyespor’a genç milli forvet
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor’a genç milli forvet
Turgutlu'da çocuk tiyatro ekibine büyük alkış
YEREL HABERLER Turgutlu'da çocuk tiyatro ekibine büyük alkış
(Özel) Taş sesi yerini, kitap okuma sessizliğine bıraktı Kahvehanede okey oynamayı bırakıp çocuklarla birlikte kitap okudular
YEREL HABERLER (Özel) Taş sesi yerini, kitap okuma sessizliğine ...
Manisalı kadınlar saçılacak 7 ton şifalı macunu yapmaya başladı
YEREL HABERLER Manisalı kadınlar saçılacak 7 ton şifalı macunu ...
Otomobilden savrulan çocuğun babası hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Otomobilden savrulan çocuğun babası hakkında işlem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X