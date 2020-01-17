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Akhisar Alışveriş Festivali programı belli oldu

İHA

Akhisar Alışveriş Festivali programı belli oldu

Akhisar'da 5 yıldır düzenlenmeyen Akhisar Alışveriş Festivali Akhisar Belediyesi tarafından 2326 Ocak tarihleri arasında yeniden başlatılacak.
Akhisar Belediyesi, Akhisar Alışveriş Festivali’ni 5 yıl aradan sonra 2326 Ocak 2020 tarihleri arasında yeniden hayata geçiriyor. Akhisar Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan toplantıda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile program tanıtımı yapıldı. Festival amacının zor zamanlar geçiren esnafın yüzünü güldürmek ve indirimli ürünleri halk ile buluşturmak olduğunu söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 26 Ocak Pazar günü saat 18.00’de Akhisar Belediyesi önü Milli Egemenlik Meydanı’nda Ece Seçkin konserinin yapılacağını da sözlerine ekledi.
Türkiye’nin ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğini, esnafların kepenk kapattığını ve vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye olarak kentteki ekonomiyi canlandırmayı, esnafın yüzünü güldürmeyi ve indirimli ürünler ile vatandaşı buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Besim Dutlulu, “Akhisarımızda uzun yıllardır yapılmayan Alışveriş Festivalimiz, esnaflarımızın, oda ve derneklerimizin, halkımızın destekleriyle yeniden hayata geçiyor. Bildiğiniz gibi ülke genelinde ekonomik olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Esnaflarımız kepenk kapatıyor, vatandaşlarımız pahalılık sebebiyle diledikleri gibi alışveriş yapamıyor. Bu tüm Türkiye’yi kapsayan genel bir durum. Bu noktada neler yapabiliriz; esnafımıza nasıl katkı sağlayabiliriz, vatandaşımızı nasıl memnun edebiliriz, ekonomimizi nasıl canlandırabiliriz diye düşündük ve Akhisar Alışveriş Festivali’ni yeniden hayata geçirme kararı aldık" dedi.
Ticari canlılığı arttırmayı amaçladıklarını belirten Dutlulu, "Yıllar önce başlatılan fakat sürdürülemeyen bu festivali 2326 Ocak tarihleri arasında başlatıyoruz. Amacımız ticari açıdan zor zamanlar yaşayan esnafımızın yüzünü güldürmek, indirimli ürünleri halkımız ile buluşturarak şehrimizdeki ticari canlılığı arttırarak kent ekonomimize katkı sağlamak. Esnaflarımızın reklamını festival boyunca halkımıza ücretsiz olarak biz yapacağız" diye konuştu.
Festivalle Akhisar'ın da tanıtılacağını söyleyen Başkan Dutlulu, "Bu festivali sadece Akhisar merkezli olarak yapmayı düşünmüyoruz; çevre il ve ilçelerimize de davetiye yollayarak oradaki vatandaşlarımızı da buradaki indirim fırsatları ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu sayede esnaflarımızın, tüccarımızın, vatandaşımızın yüzü güldürürken bir yandan da dışarıdan gelen vatandaşlarımız ile Akhisarımızın tarihini, turizm potansiyelini de tanıtmak istiyoruz. Akhisar, hızla büyüyen bir kent. Bu sebeple bu tarz organizasyonların şehrimize hareketlilik kazandıracağını ve değer katacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Dolu dolu bir festivalin Akhisarlıları beklediğine değinen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, program içeriği hakkında bilgiler verdi. Dutlulu, “Alışveriş Festivali için oluşturduğumuz sosyal medya hesaplarından tanıtımlarımızı yapacağız, basın yoluyla halkımızı bilgilendireceğiz. Festival boyunca yapılacak etkinlikler için bir kitapçık oluşturduk ve bunları herkesle paylaşacağız. Yapılacak indirimlerin yanı sıra okulların tatil olması nedeniyle çocuklar için yapılacak aktiviteler de bulunuyor. Festival 23 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te yapacağımız kortej ile başlayacak. Daha önceki yapılan festivallerden memnun olmuştuk. Esnafımızın geri dönüşünün güzel olması nedeniyle biz de bu olaya başlama kararı aldık. Umuyorum ki bu sene de memnun olurlar, ayrıca biz bu festivali biraz daha yaymak istedik. Aktivitelere daha önceki festivallere nazaran daha geniş bir bölgede olacak. Mümkün olduğunca daha çok esnafımızı bu işin içine katmaya çalıştık. İnşallah hem Akhisarlılar hem de esnafımız bu işten memnun olur ve güzel bir 4 gün olur Akhisar’da. En son finalde de Ece Seçkin konserimiz var, pazar günü saat 18.00’de meydanda. Sadece Akhisar’dan değil çevre bölgelerden gelecek herkesi şehrimize bekliyoruz” dedi.
Festivalin Akhisar ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, herkesi festivale davet etti.
Festivalle birlik ve beraberliğin sağlanacağını belirten Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Akhisarlıların festivale sahip çıkması gerektiğini söyledi.

MANİSA

17 Ocak 2020 Cuma

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