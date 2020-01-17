Alaşehir'de bağ budama kurslarına yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alaşehir'de bağ budama kurslarına yoğun ilgi

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen bağ budama kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bağ budama kursu düzenlendi. Düzenlenen kurslara 22 kadın, 58 erkek olmak üzere 80 kursiyer katıldı. Bağ budama eğitimlerinde kursiyerlere teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim verildi. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alaşehir İşletmesi’nde uygulamalı eğitimlerin yapıldığı kursta toplamda 102 saatlik eğitim verildi. Kursta toprak seçimi, fidan seçimi, bağ budama, gübreleme ve hastalıkla mücadele gibi teorik bilgiler de verildi.
Kurslar sayesinde hem eşlerine hem de aile bütçesine destek olacaklarını söyleyen kursiyerlerden Fatma Kol, "Amacımız eşlerimize ve aile bütçemize katkıda bulmak. Kadının da mutlaka toplumda bu tür etkinliklere katılarak aile bütçesine katkıda bulması lazım. Bu amaçla kursa gittik. Bizler toplum olarak bağcı bir milletiz. Bağcılık konusunda az çok bilgimiz vardı, ama bu budama kursu sayesinde bağcılık bilgimizi dahada geliştirmiş olduk. Kurs sayesinde bağlarımıza daha iyi yapıyoruz ve daha güzel verim alıyoruz" dedi.
Kurs hakkında bilgi veren kurs eğitmeni Ziraat Mühendisi Hafize Metin, "Kursumuzun ana teması, toprak çeşidi, üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlarla mücadeledir. Budama da tabii ki çeşitlere göre değişmekle beraber, sofralık mı, kurutmalık mı, çekirdekli, çekirdeksiz mi dikeceğiz, önce bunlara karar vermemiz gerekiyor. Kültürel bakımları da gübreleme, sulama ve zirai mücadeleleri kapsamaktadır" diye konuştu.
Alaşehir'de profesyonel bağcılığı geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir’de temel hedefimiz bütün budama sektöründe çalışan arkadaşlarımızın sertifikalı budayıcı olmasını temin etmek. Kaymakamlık olarak bu sene budama kursuyla bu işe başladık. İnşallah Alaşehir’de çiftçiliğin tekniğe uygun, son teknolojinin kullanıldığı tarım tekniklerinin tamamen uygulandığı bir tarım faaliyeti olarak yapılmasını temin etmeye çalışacağız" dedi.
Bağ alanında yapılan uygulamalı eğitimlere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Tarım Orman Müdürü Bülent Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Halk Eğitim Müdürü Süleyman Ölmez, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alaşehir İşletmesi sorumlusu Yüksek Ziraat Mühendisi Mahmut Aşık da uygulamalı eğitimlere katılarak incelemelerde bulundu.

MANİSA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisar Alışveriş Festivali programı belli oldu
YEREL HABERLER Akhisar Alışveriş Festivali programı belli oldu
Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına Manisalı iş insanı talip oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına Manisalı iş ...
Şüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçlardan 156 şişe gümrük kaçağı içki çıktı
Salihli'de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı
YEREL HABERLER Salihli'de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi başladı
Başkan Ergün MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye projelerini sundu
YEREL HABERLER Başkan Ergün MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye projelerini ...
Başkan Öner:"Sorunların ötelenmesi eğitim problemlerine çözüm olmayacaktır" Manisa Eğitim-Bir-Sen'den yarı yıl değerlendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Öner:"Sorunların ötelenmesi eğitim ...
Manisa'da cinsel saldırı suçundan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da cinsel saldırı suçundan 4 kişi tutuklandı
Akhisar’da usulsüz parklanmaya cezai işlem
YEREL HABERLER Akhisar’da usulsüz parklanmaya cezai işlem
Manisalı atıcılık sporcusundan 2.’lik
YEREL HABERLER Manisalı atıcılık sporcusundan 2.’lik
Manisa’da bin 260 gence Sarıkamış temalı film izletildi
YEREL HABERLER Manisa’da bin 260 gence Sarıkamış temalı film ...
Demircili esnaf yaptığı uygulamayla tasarrufa geçti
YEREL HABERLER Demircili esnaf yaptığı uygulamayla tasarrufa geçti
Savunma sanayisinin zirvesi Manisa’da buluştu
YEREL HABERLER Savunma sanayisinin zirvesi Manisa’da buluştu
Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek oldu SGK GSS Tescil ve Prim Dairesi Başkanı Uğur Ünalan: "Şu anda dünyada bir numarayız. Türkiye’deki sağlık sistemi şu anda mükemmel durumda" "Ülkemizde 8 milyon 100 bin civarında vatandaşın sağlık primi devlet tarafından karşılanıyor"
YEREL HABERLER Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek oldu SGK GSS ...
2019 yılında Manisa’da CİMER’e 12 bin 20 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER 2019 yılında Manisa’da CİMER’e 12 bin 20 başvuru ...
Akhisarspor'un yolu zorlu
YEREL HABERLER Akhisarspor'un yolu zorlu
Turgutlulu öğrenciler diledikleri kitaba ulaşabilecek
YEREL HABERLER Turgutlulu öğrenciler diledikleri kitaba ulaşabilecek
Manisalı öğrencilerden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Manisalı öğrencilerden anlamlı etkinlik
Manisa FK Oğuzhan'la imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK Oğuzhan'la imzaladı
Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü
YEREL HABERLER Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü
Direksiyon eğitmenleri Şehzadeler'de yetişiyor Çevre il ve ilçelerden kurslara yoğun ilgi
YEREL HABERLER Direksiyon eğitmenleri Şehzadeler'de yetişiyor Çevre ...
Başkan Dutlulu: "Her siyasi kimlikten insanın belediyesi olmak için çalışıyoruz” Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’dan yoğun mesai
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu: "Her siyasi kimlikten insanın ...
Salihli Belediyespor’a genç milli forvet
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor’a genç milli forvet
Turgutlu'da çocuk tiyatro ekibine büyük alkış
YEREL HABERLER Turgutlu'da çocuk tiyatro ekibine büyük alkış
(Özel) Taş sesi yerini, kitap okuma sessizliğine bıraktı Kahvehanede okey oynamayı bırakıp çocuklarla birlikte kitap okudular
YEREL HABERLER (Özel) Taş sesi yerini, kitap okuma sessizliğine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X