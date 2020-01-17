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Kandemir: “Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu Allah’a hamdolsun bu millet birliği beraberliğiyle ...

İHA

– Terörden yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, çukur eylemlerini hatırlatan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Demirtaş'ın yazdığı tiyatroyu Allah'a hamdolsun bu millet birliği beraberliğiyle bozdu" dedi.

Kandemir: “Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu Allah’a hamdolsun bu millet birliği beraberliğiyle bozdu” AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: “Gençlerimize iş bulacağız, ekmeğimizi büyüteceğiz, çocuklarımız daha güzel bir ülkede yaşayacak”

– Terörden yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirerek, çukur eylemlerini hatırlatan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu Allah’a hamdolsun bu millet birliği beraberliğiyle bozdu” dedi.
Partisinin teşkilatıyla buluşmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı’yı ziyaret etti. Ziyarette görevine yeni atanan İl Başkanı Hızlı’ya başarılar dileyen Kandemir, Manisa’daki teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından il yöneticileri ve partililerle toplantı salonunda bir araya gelen Kandemir, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Geceli gündüzlü çalışıp gayret ederek, önümüzdeki 4 yılda daha güzel bir Türkiye inşa etmek arzusunda olduklarını vurgulayan Kandemir, muhalefetin tutumunu eleştirdi.

“Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu Allah’a hamdolsun bu millet birliği beraberliğiyle bozdu”
Terörden yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirerek, çukur eylemlerini hatırlatan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Çukurlar kazdılar. Zannettiler ki ‘bir takım cahillerin ellerine silah tutuştururuz ve oralarda özerk yönetimler ilan ettirir, bu milletin hayallerini gömeriz çukurlara’ ama o teröristlerin kendileri gömüldüler. Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımız itibar etmedi bunlara. Allah razı olsun birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ettik. O teröristler Türkiye’nin geleceğini değil, kendilerini buldular o çukurlarda. Sonra yetmedi. Hatırlayın, şimdi hani CHP’nin genel başkanının eşi ve diğer önde gelen siyasilerin eşleri bir araya gelip bir tiyatro izliyorlar ya Selahattin Demirtaş denilen HDP’nin o günkü eş genel başkanı bir tiyatro yazmıştı Türkiye için. Neydi o tiyatro, ülkeyi karıştıracaklardı, ülkenin iç huzurunu bozacaklardı ve oradan bize kabus yaşatacaklardı. 67 Ekim olaylarında yüzlerce Kürt kardeşimizi katlettiler. Kurban bayramıydı hatırlayın, kurban eti toplayan gencecik bir çocuğu döve döve öldürdüler, yetmedi hınçlarını alamadılar balkondan attılar. O gün sokağa inin, çağrısı yapan Demirtaş’ın yazdığı tiyatroyu Allah’a hamdolsun bu millet birliği beraberliğiyle bozdu” dedi.

“Gençlerimize iş bulacağız”
Önümüzdeki 4 senenin Türkiye’nin büyüdüğü 4 sene olacağını belirten Kandemir, “Dün genel başkanımızın söyledikleri çok önemli. ‘Senaryo yazanlar, ‘2019 Türkiye’nin bozgun yılı olacak’ diye senaryo yazdılar başaramadılar, püskürttük. 2020 Türkiye’nin şahlanış yılı olacak’ Gençlerimize iş bulacağız, ekmeğimizi büyüteceğiz, çocuklarımız daha güzel bir ülkede yaşayacak. İnsan hakları ve özgürlüklerde Türkiye örnek ülke olmaya devam edecek. Zor olanı geride bıraktık artık şimdi güzel olana hep birlikte yol alacağız. Türkiye’yi büyüteceğimiz bu dönemde teşkilatlarımızın da bu gayret içerisinde olmaları lazım. Ben Manisa’da bugüne kadar bunu başardığımız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. İl başkanıma yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.
Kandemir’in Manisa teşkilatı ziyaretine; AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Şule Uygur, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri, ve partililer katıldı.

MANİSA

17 Ocak 2020 Cuma

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