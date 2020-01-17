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Başkan Akın’dan öğrencilere karne hediyesi

İHA

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 20192020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle eğitim kurumlarına ziyarette bulunarak öğrencilere TurgutlusporKemerspor maç bileti hediye etti.

Başkan Akın’dan öğrencilere karne hediyesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 20192020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle eğitim kurumlarına ziyarette bulunarak öğrencilere TurgutlusporKemerspor maç bileti hediye etti.
Öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Pazar günü oynanacak olan Turgutluspor Kemerspor 2003 maçı için öğrencilere 2 bin adet maç bileti hediye etti.
Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, Profesyonel Şube Sorumlusu Erk Kayabaş, Takım Kaptanı Mithat Yaşar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ile birlikte Turgutlu'da eğitim kurumlarına ziyarette bulundu.
Ziyaretlerde öğrencilerle sohbet eden Akın, "Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Turgutluspor Kulüp Başkanımız Hüseyin Güleç, Profesyonel Şube Sorumlumuz Erk Kayabaş, Takım Kaptanımız Mithat Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Ölmez ile birlikte ara yıl tatiline çıkacak öğrencilerimizin karne heyecanlarına ortak olduk. Anadolu Lisesi, Kocatürk ve Bilgikent Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek öğrencilerimize karne hediyesi olarak Turgutlusporumuzun pazar günü oynayacağı Kemerspor maç biletini verdik. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilerimizi Atatürk Kültür Merkezimize bekliyoruz" dedi.

MANİSA

17 Ocak 2020 Cuma

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