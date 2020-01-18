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Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Başkan Çelik’e övgü

İHA

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya gelen Kandemir, "Ufkunuz, samimiyetiniz, birikiminizle bu çok değerli şehre büyük değerler katacağınıza inanıyorum." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Başkan Çelik’e övgü

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, Şehzadeler Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya gelen Kandemir, “Ufkunuz, samimiyetiniz, birikiminizle bu çok değerli şehre büyük değerler katacağınıza inanıyorum.” dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, Şehzadeler Belediyesi’ni de ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu da hazır bulundu. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ziyaretin kendilerine güç verdiğini, motive ettiğini söyledi. Allah’ın takdiri ve Şehzadeler halkının teveccühüyle Şehzadeler halkına hizmet etmek için ikinci kez görevlendirildiğini kaydeden Başkan Çelik, “Teşkilatımız ve milletvekillerimizle birlikte, hükümetimizin de büyük destekleriyle bu kadim şehre hizmet edebilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz.” dedi.

“Belediyecilikte nihai hedefimiz insanlarımızın mutluluğu”
Belediyecilikteki nihai hedeflerinin Şehzadeler’de yaşayan insanların mutluluğunu temin etmek ve artırmak olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Mutluluk sadece maddi, fiziki ihtiyaçların giderilmesiyle karşılanmaz. Onların ruhuna, duygularına, inancına hitap edecek, değerli olduklarını hissettirecek projelerin insanlarımızın mutluluğu açısından değerli olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bu yüzden bir taraftan fiziki eserlerle ilçemizi donatırken, bir taraftan da insanların duygu ve düşüncelerine hitap edecek kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem veriyoruz. Şehrin yönetimine halkımızın katılımını sağlayarak, Şehzadeler Belediyesi’ni Türkiye’de halkla ilişkilerde marka belediyelerden birisi haline dönüştürerek şehri büyük bir aile olarak kabul edip, bu ailenin tüm fertlerine de sevgi ve saygıyla hizmet için ekibimizle, milletvekillerimizle birlikte çaba ve gayret sarf ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Belediyecilikteki idolüm Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır”
Belediyecilikteki idol ve rol modelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Başkan Çelik şöyle devam etti: “1994’te İstanbul’da başlatmış olduğu yeni nesil belediyeciliği bizim için örnek belediyecilik anlayışıdır. Tabi ki biz AK Partiliyiz ama biz şehrimizde yaşayan 170 bin kişiyi partisi, mezhebi, inancı ne olursa olsun ayrıştırmadan, hepsini kucaklayarak, hepsinin hizmetkarı olduğumuz bilinci içerisinde, kendilerini bu şehrin birinci sınıf vatandaşı hissettirecek şekilde belediyecilik hizmetlerimizi hayata geçirmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz”
Başkan Çelik, daha sonra konuklarına Manisa ve Şehzadeler hakkında bilgi vererek, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

“Kademeler içerinde en zorlu görev”
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise Başkan Çelik’i tebrik ederek, hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulundu. Teşkilat kademeleri arasında en zorlu görevin belediye başkanlığı olduğunu belirten Başkan Kandemir, “Teşkilat içerinde aldığımız görevleri bundan yirmi sene sonra kimse hatırlamıyor. İsmimizle değil yaptıklarımızla hatırlanıyoruz. Ama belediye başkanlığında yirmi sene de geçse, hesap sorarlar. O açıdan son derece önemlidir. Ufkunuz, samimiyetiniz, birikiminizle bu çok değerli şehre büyük değerler katacağınıza inanıyorum. Gelmeden önce ekibinize de baktım. Ekip arkadaşlarınızı da son derece özenle ve dikkatli seçmişsiniz. Meclis üyesi arkadaşlarınız ve ekip arkadaşlarınızla inşallah uyumlu bir çalışmayla, bu müstesna şehri, gelenekleriyle uyumlu bir şekilde, çok daha ileriye taşıyacağınıza inanıyorum. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Çelik, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e ziyaretin anısına hediye takdim etti.

MANİSA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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